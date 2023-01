Obras em Cem Soldos adiam festival Bons Sons para 2024

A 12.ª edição do Bons Sons, que deveria acontecer no segundo fim de semana de agosto em Cem Soldos, no concelho de Tomar, distrito de Santarém, "será adiada para agosto de 2024", disse hoje à agência Lusa o diretor do festival, Miguel Atalaia.

Na base do adiamento está a realização das obras de requalificação do largo (Largo do Rossio) e do centro de Cem Soldos, aldeia que todos os anos é fechada e se transformada no recinto do festival.

A obra, ansiada há vários anos pela população, resulta de um projeto pensado pela própria população, e entregue depois à Câmara de Tomar, responsável pela intervenção que "requalifica toda a zona central da aldeia", área que, segundo Miguel Atalaia, "coincide com os palcos Lopes Graça, Giacometti e Aguardela", inviabilizando assim a realização do festival.

A requalificação tem duração estimada até ao verão deste ano e, segundo o Sport Club Operário de Cem Soldos (SCOCS), organizador do festival, "significa o aumento da qualidade de vida das pessoas que habitam e que visitam a aldeia, melhorias nas infraestruturas, no saneamento básico e drenagem de águas, na pavimentação de vias e áreas de lazer, na iluminação/eletricidade, no mobiliário urbano, na circulação das pessoas e dos automóveis e na organização do estacionamento".

"No fundo, a aldeia vai ganhar uma nova vida, mais dedicada às pessoas e potenciando a vivência da própria comunidade", sustentou Miguel Atalaia.

Face ao adiamento, o SCOCS vai contar com ano e meio para preparar a edição 2024 do festival que, segundo Miguel Atalaia, vai "apostar em três áreas fundamentais que têm a ver com a participação, a criação e a festa".

No recinto requalificado, o festival vai manter "a lógica de participação e de criação, que tem muito a componente de envolvimento comunitário da idealização daquilo que será o Bons Sons em 2024", cujas novidades vão ser anunciadas ao longo do ano.

Em termos logísticos o festival manterá uma lotação de 35 mil festivaleiros, que na próxima edição contarão com "um recinto mais nobre", concluiu Miguel Atalaia.

A requalificação de Cem Soldos começou no início de dezembro e deverá prolongar-se até agosto, numa intervenção que ronda um milhão de euros, suportados pela autarquia de Tomar.

Organizado desde 2006 pelo SCOCS, o Bons Sons manteve-se bienal até 2014, passando depois a realizar-se anualmente.

A aldeia de Cem Soldos é fechada e o seu perímetro delimita o recinto que acolhe 10 palcos integrados nas ruas, praças, largos, igreja e até em garagens e lagares.

São os cerca de mil habitantes da aldeia que organizam e montam o festival, ao longo do qual acolhem e servem os visitantes, numa partilha que distingue o Bons Sons dos restantes festivais portugueses.