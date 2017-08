Oceanário de Lisboa eleito o melhor do mundo

RTP 28 Ago, 2017, 13:29 | Cultura

O Oceanário de Lisboa voltou a ser reconhecido como o melhor aquário do mundo pelo Traveler’s Choice do TripAdvisor.



O portal de viagens e de turismo apresentou o Top 10 dos melhores aquários em 2017 e, depois de uma análise à qualidade do serviço e à quantidade de opiniões dos utilizadores, o Oceanário ficou com o primeiro lugar.



No ano passado, o Oceanário de Lisboa foi visitado por mais de 180 nacionalidades que partilharam a sua experiência no site do TripAdvisor. Das quase 29 mil avaliações feitas no portal até hoje, aproximadamente 18 mil têm a classificação de “Excelente” e posicionam este aquário em primeiro lugar das 429 experiências a viver em Portugal.



“Ótimo sítio para famílias”, “Magnífico!”, “Se gostam de animais marinhos, não podem perder esta visita!”, são alguns dos comentários que se pode ler no TripAdvisor do Oceanário de Lisboa.



Com 19 anos de existência e mais de 20 milhões de visitantes, é uma das muitas atrações turísticas nacionais.



Verifique o Top 10:



1. Oceanário de Lisboa (Portugal)



2. Ripley’s Aquarium Of Canada (Canadá)



3. Georgia Aquarium (EUA)



4. Oceanografic València (Espanha)



5. Ripley’s Aquarium of the Smokies (EUA)



6. Monterey Bay Aquarium (EUA)



7. Dubai Aquarium & Underwater Zoo (Emirados Árabes Unidos)



8. Acquario di Genova (Itália)



9. Tennessee Aquarium (EUA)



10. Vancouver Aquarium (Canadá)