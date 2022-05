Odessa. Ânforas com 2.500 anos encontradas em trincheiras militares ucranianas

Em causa estão duas ânforas bem preservadas e associadas aos períodos gregos antigo ou romano. De acordo com o The Classical Compendium, os artefatos apontam para cronologias entre o V ou IV séc. a.C..







Está documentado em fontes escritas que, durante esse período histórico, havia um assentamento romano que se terá desenvolvido a partir de uma colónia grega. Do subsolo de Odessa emerge agora a antiga Odessus.







Relata o Kyiv Independent que guardas da unidade de Defesa Territorial ucraniana n.º 126, durante a abertura de uma trincheira em Odessa, se depararam com o inesperado: encontraram um sítio arqueológico.





Para além de diversos fragmentos cerâmicos, descobriram dois recipientes anfóricos quase intactos.







Durante o conflito, não será possível a presença de arqueólogos no local dos achados para investigá-lo e documentá-lo. Mas a sensibilidade para o património arqueológico dos soldados permitiu resgatar cuidadosamente todas as peças de cerâmica da trincheira militar e transportá-las para o Museu Arqueológico de Odessa, explicou a jornalista Yana Suporovska ao Heritage Daily.





"Soldados ucranianos cavaram trincheiras e encontraram ânforas antigas. Os artefactos já foram transferidos para o museu. Não somos russos, preservamos a nossa história", sublinhou Yana, que aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem política.







Odessa está atualmente sob cerco russo e é a terceira cidade mais populosa da Ucrânia. A importância estratégica da cidade como ponto de passagem da navegação e comércio na costa sudoeste já vem de há vários milénios.



O uso de ânforas remete para períodos mais longínquos. Desde há mais de 3.000 anos que estes recipientes cerâmicos, com formas mais ou menos cilíndricas ou ovais, se tornaram o principal contentor de armazenamento e transporte de produtos alimentares. Nas trocas comerciais entre as civilizações do Mediterrâneo circulavam vinho, azeite, preparados de peixe, entre outros.







Este conjunto de ânforas é o mais recente achado arqueológico num país onde o património cultural está ameaçado pela guerra. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de destruir quase 200 locais que fazem parte da herança patrimonial e cultural ucraniana.







De acordo com a BBC News Ukrainian, o Museu Arqueológico de Odessa da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia comprometeu-se a conservar e incorporar as ânforas na coleção.