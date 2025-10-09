OE2026. Proposta inclui "aperfeiçoamento e implementação" de novo programa para cinema e audiovisual

"Considerando os resultados da consulta pública lançada no final da anterior legislatura, proceder-se-á ao aperfeiçoamento e implementação do programa SCRI.PT para o desenvolvimento e internacionalização das produções audiovisuais e cinematográficas", refere a proposta do OE2026 entregue hoje no parlamento.

O SCRI.PT - Programa de Financiamento à Indústria do Audiovisual e do Cinema foi aprovado pelo anterior Governo, liderado por Luís Montenegro, e esteve em consulta pública entre abril e junho.

De acordo com o diploma legislativo em consulta, o SCRI.PT previa uma estimativa de investimento de 250 milhões de euros a aplicar até 2028 e uma reformulação do sistema de apoios e incentivos ao cinema e audiovisual.

Em setembro passado, fonte oficial do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto disse à Lusa que tinha recebido 42 contributos de diversas entidades, "nomeadamente associações de produtores e outras representativas dos subsetores da área do Cinema e Audiovisual, grandes empresas, sindicatos e criadores independentes".

A mesma fonte disse que tinha sido constituído um grupo de trabalho "com representantes do gabinete do Ministro da Presidência, do gabinete da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto e ainda do gabinete do Secretário de Estado do Turismo, que tem a responsabilidade pelos trabalhos preparatórios".