Oitava edição do Festival de Piano de Oeiras vai homenagear Bach e Ravel

A oitava edição do FIPO, que decorrerá em Oeiras até 27 de julho, recebe a canadiana Angela Hewitt, uma das maiores especialistas mundiais em Bach, o diretor artístico do Festival Ravel em França, Bertrand Chamayou, a pianista Tiffany Poon, de Hong Kong, e o jovem prodígio israelita Yoav Levanon, que irão protagonizar momentos de homenagem aos compositores alemão e francês, anunciou a organização em comunicado enviado à agência Lusa.

A pianista Teresa da Palma Pereira abrirá o festival no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, com um recital que percorre compositores do barroco à modernidade, com obras de Mozart, Chopin, Liszt, Turina e Falla.

Nessa sessão inaugural, o FIPO prestará também homenagem ao guitarrista Piñero Nagy, fundador do Festival de Música do Estoril, em 1975, que deu a conhecer mais de trezentas obras eruditas que nunca tinham sido tocadas em Portugal.

Angela Hewitt, reconhecida internacionalmente pela sua interpretação de Bach, apresentará no dia 20 de julho a obra "Variações Goldberg", num recital que integra a digressão internacional de celebração dos seus 50 anos de carreira.

O francês Bertrand Chamayou interpretará, em 13 de julho, os três andamentos de "Gaspard de la Nuit", de Maurice Ravel, homenageando os 150 anos do nascimento do compositor francês, que se celebram em 2025.

Bertrand Chamayou, que, além de diretor do Festival Ravel em Saint-Jean-de-Luz, tem-se distinguido como um dos principais intérpretes do repertório francês, com as suas interpretações a lançarem novas luzes sobre várias obras de Ravel, irá também tocar peças de Liszt, Schumann, Glinka e Balakirev.

No dia 06 de julho, a pianista de Hong Kong Tiffany Poon -- que atua pela primeira vez em Portugal -- interpretará obras de Schumann, Debussy e as "Valses nobles et sentimentales" de Ravel.

O último recital do festival, no dia 27 de julho, será protagonizado pelo jovem pianista israelita Yoav Levanon, de 21 anos, que apresentará obras de Couperin, Rachmaninov, Chopin, Schumann, Balakirev e o "Minueto sobre o nome de Haydn", de Maurice Ravel, num último momento de homenagem ao compositor francês.

De acordo com a diretora artística, Teresa da Palma Pereira, o FIPO afirma-se cada vez mais como um dos festivais europeus de verão com maior projeção internacional, reunindo melómanos de várias idades, músicos amadores e jovens profissionais.

Como exemplo do prestígio deste festival, Teresa de Palma aponta que Angela Hewitt e Bertrand Chamayou já tocaram na Gulbenkian e Tiffany Poon, uma pianista `youtuber` que tem mais de 325 mil seguidores e 50 milhões de visualizações, tocará pela primeira vez em Portugal.

A diretora artística do festival e Bertrand Chamayou irão ainda conduzir `masterclasses`, já esgotadas, com alunos de várias partes do mundo: Suécia, Japão, Espanha, Alemanha e Portugal, estando também previstos cursos de iniciação abertos a todas as idades.

A entrada nos concertos é gratuita, mediante inscrição prévia, e as atuações decorrem sempre aos domingos, às 18:00, no Auditório Ruy de Carvalho.

A VIII edição do FIPO conta com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, da Fundação La Caixa/BPI, das Residências Sénior do Areeiro, do grupo Vila Galé, da Fundação Nadir Afonso, da Antena 2, da RTP2, da Universidade Nova de Lisboa e da European Festivals Association, da qual o Festival Internacional de Piano de Oeiras é membro.