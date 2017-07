Oito feridos nas festas de San Fermin

Lusa 13 Jul, 2017, 09:58 | Cultura

Todos os oito feridos - sete homens e uma mulher -- foram tratados no Hospital de Navarra, Espanha, afirmou o médico Jon Arizeta, acrescentando que as colhidas afetaram a zona das pernas. Os restantes feridos apresentavam ferimentos na cabeça e nenhum apresentava qualquer risco.

A largada de hoje foi considerada rápida e teve como `cabeça de cartaz` um touro de nome "Fundador".

Os animais estenderam a duração oficial da corrida para dois minutos e 40 segundos, permanecendo na praça de touros antes de entrarem nos curros. A maior parte dos feridos é colhida pelos touros ou abalroada pelos animais que percorrem as ruas até chegar à arena.

De acordo com a Associated Press, as ruas estão hoje com menos pessoas do que nos dias anteriores. Os festejos começaram no dia 06 de julho.

Pamplona, uma cidade com cerca de 200.000 habitantes, aumenta cinco vezes a sua população por altura do festival de San Fermin, uma das festas de Espanha mais célebres a nível mundial.

As festas de San Fermin têm séculos, mas a sua fama mundial é mais recente, da primeira metade do século XX.

O escritor norte-americano Ernest Hemingway foi um dos que mais contribuíram para propagar essa fama, com seu livro "O Sol Nasce Sempre (Fiesta)", cuja maior parte da narrativa decorre em Pamplona durante os festejos de San Fermin.

Doze pessoas foram colhidas nos festejos do ano passado. No total, 15 pessoas morreram nas corridas de San Fermin desde que há registos (1924).