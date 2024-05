Olga Tokarczuk é a próxima convidada do Clube de Leitores da RTP3

A escritora polaca laureada com o prémio Nobel da Literatura em 2018 é a convidada do programa da RTP3 Clube de Leitores no próximo sábado, dia 1 de junho, na Ilha Terceira, Açores. A conversa entre Olga Tokarczuk e a jornalista Ana Daniela Soares contará também com a presença do bibliófilo Alberto Manguel.