A estreia acontece depois de ter passado por dezenas de festivais de cinema e no início do mês ter estreado no Reino Unido. Chega agora às salas de cinema portuguesas.

"On Falling" foi premiado no Festival de Cinema de Londres. Laura Carreira venceu o prémio de melhor realização em San Sebastian e no Festival de Tessalónica, na Grécia. Joana Santos foi distinguida pela melhor interpretação.