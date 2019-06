Ópera "Ninguém & Todo-o-Mundo" leva Gil Vicente hoje ao Teatro da Trindade

Lusa22 Jun, 2019, 08:51 | Cultura

"Ninguém & Todo-o-Mundo" é uma ópera de câmara que "viaja entre os nossos dias e o século XVI, de forma satírica e divertida", inspirada na obra "Auto da Lusitânia" do poeta e dramaturgo Gil Vicente, lê-se no comunicado do Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa (MPMP), que promove o espetáculo.

Divide-se em quatro quadros, "lembrando figuras, episódios e ideias em torno da história e da literatura da viagem e do turismo nos séculos que medeiam os dois extremos" temporais.

Segundo o MPMP, "quem dirá a verdade a mentir?" é o mote desta ópera, no seguimento das palavras de Gil Vicente "Todo o Mundo é mentiroso e Ninguém diz a verdade", que inspiraram o título da obra agora estreada.

Com encenação a cargo de António Durães, música de Daniel Moreira e libreto de Edward Luiz Ayres d`Abreu, o drama em música conta com as interpretações da soprano Teresa Nunes e do tenor João Terleira, como solistas, que desempenham diversas personagens.

Os solistas, segundo a apresentação "metamorfosear-se-ão em diversos papéis: Beatrice (uma mochileira italiana), Barão (um empresário inglês), Berzebu (o diabo principal), Bispo (um clérigo francês), Brünnhilde (uma investidora alemã), Dulce (uma jovem desempregada), Duquesa (uma nobre e falida viúva), Dinato (o secretário de Berzebu), Deolinda (uma moradora de rua) e Dâmaso (um agente imobiliário)".

O espetáculo integra uma atuação do Coro do Conservatório de Música do Porto, "para um interlúdio fantástico" com os diabos Berzebu e Dinato, personagens da história, diz o comunicado.

Numa ópera concebida para um grupo de dois cantores, seis instrumentalistas e um coro de dezasseis vozes, instrumentos associados a outros géneros musicais, como o acordeão ou a guitarra portuguesa, "potenciam um imaginário sonoro diversificado e permeável a tradições musicais não eruditas", pode ler-se na apresentação da obra.

Antes da estreia em Lisboa, "Ninguém & Todo-o-Mundo" teve duas apresentações em dezembro, no Teatro Helena Sá da Costa, no Porto, no âmbito das iniciativas da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo.

O preço dos bilhetes para "Ninguém & Todo-o-Mundo", para esta exibição única na Sala Carmen Dolores, do Teatro da Trindade, em Lisboa, hoje, às 21:00, variam entre oito e 16 euros.