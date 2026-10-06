Ópera "Os Dias Levantados" estreia-se na cidade do Porto

Esta ópera, que se estreou em 1998, apresenta-se pela primeira vez no Porto (de onde é natural o compositor António Pinho Vargas).





A propósito dessa récita, o músico conversou sobre a atualidade do libreto de Manuel Gusmão, num tempo em que se assiste ao que considera uma inversão do 25 de Abril de 1974.





Mas, na opinião de António Pinho Vargas, a democracia portuguesa está bem enraizada no seio da sociedade portuguesa.

Em "Os Dias Levantados" participam seis solistas (as sopranos Eduarda Melo, Sara Braga Simões e Sílvia Sequeira, o contratenor Rui Vieira, o tenor Leonel Pinheiro e os barítonos Jorge Vaz de Carvalho, José Corvelo e Luís Rodrigues), acompanhados pelo coro do Teatro Nacional de São Carlos e pela Orquestra Sinfónica Portuguesa.