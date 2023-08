Operafest começa sob o mote “Entre o céu e o inferno”

A decorrer até 9 de setembro nos jardins do Museu Nacional de Arte Antiga, o Operafest apresenta três grandes clássicos, mas também novidades como as “rifas operáticas” e o “cine-ópera”.A edição deste ano é marcada por três grandes clássicos: “Carmen”, de Bizet, “A Flauta Mágica”, de Mozart - na versão em português de Alexandre Delgado –, e “Suor Angélica”, de Puccini.A programação conta ainda com a estreia absoluta de "Rigor Mortis ou A Casa dos Anéis", de Francisco Lima da Silva, e com o concurso de ópera contemporânea, “Maratona Ópera XXI”, nesta edição apostando em cantores emergentes.