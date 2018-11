Orla da Cidade Velha em Cabo Verde requalificada até junho de 2019

Lusa14 Nov, 2018, 21:03 | Cultura

Segundo o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Manuel de Pina, a requalificação vai abranger toda a costa da Cidade Velha, começando pela parte baixa que em setembro foi destruída pelo mar, durante a tempestade que atingiu o arquipélago.

As obras, previstas para arrancar no início do próximo ano, vão prosseguir durante toda a costa do sítio histórico, até à antiga Esplanada Mar e Mar, que está em ruínas.

"A intervenção é para requalificar a zona, numa perspetiva de montar um roteiro turístico que vem desde o Porto de Santo António até ao outro lado da cidade, que é São Brás", precisou Manuel de Pina, informando que as obras estão orçadas em 40 milhões de escudos cabo-verdianos (362 mil euros), valor financiado pelo Fundo do Turismo.

Ao longo do litoral serão construídos miradouros com vistas para o mar, zonas de permanência e de contemplação, bares, parques infantis, pracetas, acessos e zonas verdes.

Segundo o edil, a intervenção vai resolver, ainda, questões de saneamento e dos animais no sítio e fazer com que outras áreas marítimas que atualmente não são acessíveis ao público sejam mais visitáveis.

"A imagem da Cidade Velha vai mudar radicalmente", salientou o edil, afirmando que os primeiros beneficiários serão as pessoas que vivem no centro histórico, cujas famílias terão um programa para melhorar as suas condições de vida e mais oportunidades de negócio.

O projeto, elaborado pelo gabinete técnico da Câmara Municipal, está neste momento em fase de debate, esclarecimentos, socialização e recolha de sugestões, e o concurso público nacional será lançado ainda esta semana.

Manuel de Pina disse que a perspetiva da autarquia é ter as obras concluídas antes de junho do próximo ano, altura em que Cidade Velha comemora 10 anos da elevação a Património Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura (UNESCO).

O presidente da câmara disse que depois serão feitas outras intervenções na Cidade Velha, por considerar que o sítio histórico ainda "tem muito caminho a andar a nível de apresentação".

A Cidade Velha é o principal destino turístico-cultural da ilha de Santiago e o terceiro local mais visitado a nível nacional, por cerca de 100 mil pessoas anualmente, na sua maioria estrangeiras.

A ilha de Santiago foi descoberta pelos portugueses em 1460 e a Cidade Velha foi a primeira cidade construída pelos europeus, tornando-se também na primeira capital do arquipélago, título que manteve até 1770, quando a capital passou a ser a Praia de Santa Maria, atual cidade da Praia, que fica a cerca de 15 quilómetros a leste.