Ornatos Violeta e Skunk Anansie no palco do Barrelas Festival no fim de semana

"Depois de uma primeira edição inesquecível, o Barrelas Summer Fest regressa com toda a força nos dias 29 e 30 de agosto de 2025, em Vila Nova de Paiva, para um fim de semana de emoções fortes, música poderosa e experiências arrebatadoras", disse o presidente de Vila Nova de Paiva, Paulo Marques.

Ornatos Violeta são os cabeça de cartaz de sexta-feira, dia em que também sobem ao palco Capitão Fausto, Gabriel o Pensador e, a fechar a noite, o DJ Fernando Alvim.

Nesta noite, adiantou à agência Lusa o presidente, estava inicialmente prevista a atuação de Cale del Ruído, que "tiveram de ser substituídos". Faz agora parte da programação Frankie Chavez.

No sábado, os cabeça de cartaz são os britânicos Skunk Anansie, na mesma noite em que tocam Kumpania Algazarra, Morais, Hybrid Theory, Richie Campbell e, a fechar os concertos, estará o DJ Zanova.

Segundo a organização, citada num comunicado de imprensa, os Ornatos Violeta são "verdadeiros ícones da música nacional" e apresentam uma "intensidade poética num espetáculo que ficará gravado na história".

Já os britânicos Skunk Anansie, continuou a organização, "liderados pela carismática Skin, prometem uma atuação vibrante e explosiva, repleta de atitude e emoção".

"E há mais boas notícias para os festivaleiros. O campismo é gratuito de 28 a 31 de agosto, no Parque Urbano de Vila Nova de Paiva -- com todas as condições para uma estadia confortável, segura e rodeada de natureza", anunciou.

Paulo Marques destacou ainda que o Barrelas Summer Fest "é o festival que transforma uma vila beirã num epicentro de música, liberdade e celebração" e tem "já a bancada para o dia 30 esgotada".

"A economia local ganha mais sendo dois dias. Quem visita a vila ajuda o comércio local como cafés, restaurantes e dormidas", justificou Paulo Marques.