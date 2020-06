Orquestra Jazz de Matosinhos inaugura editora com projeto inédito sobre clássico de George Russell

O disco "seminal e histórico" do compositor, pianista e chefe de orquestra norte-americano, originalmente editado pela Decca, em 1960, constitui um marco na história do jazz, como destaca a OJM, e nunca tinha sido recriado ao vivo, desde o momento da sua gravação, o que faz deste "um registo muito relevante e importante internacionalmente".

O projeto trouxe um desafio adicional à OJM, pois perante a ausência de partituras - "Jazz in The Space Age" combina música escrita e improvisada -, foi necessário fazer uma transcrição dos arranjos por Telmo Marques.

O palco foi partilhado pela OJM com os pianistas João Paulo Esteves da Silva e José Diogo Martins, duas gerações diferentes do jazz português.

Com direção musical de Pedro Guedes, "Jazz in The Space Age" foi gravado e misturado por Carlos Lopes, e é composto "Chromatic Universe, Part 1", "Dimensions" e "Chromatic Universe, Part 2", no lado A; "The Lydiot" "Waltz from Outer Space" e "Chromatic Universe, Part 3", no lado B.

George Russell desenvolveu a primeira teoria musical nascida das entranhas do jazz, ao estabelecer um "tratado" de harmonia baseado nas especificidades tonais e cromáticas que o diferenciavam da música de tradição europeia, em estudos como "Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization".

A nova abordagem à criação musical foi revolucionária e mudou o percurso de figuras como Miles Davis, John Coltrane e Ornette Coleman -- o famoso álbum "Kind of Blue", de Miles Davis, e todo o jazz modal não teria existido sem as ideias de George Russell, recorda a OJM.

"Jazz in The Space Age" será "o primeiro projeto a estar disponível com o selo CARA -- Orquestra Jazz de Matosinhos", disse à Lusa fonte da editora, que tem como objetivo promover e divulgar "conteúdos artísticos multidisciplinares".

De acordo com esta fonte, há já outras edições programadas, nomeadamente, da cantora Rebecca Martin com a OJM, numa gravação efetuada no estúdio da orquestra na Real Vinícola, em janeiro deste ano.

Com o intuito de ser um reflexo da atividade da OJM, a editora CARA -- Orquestra Jazz de Matosinhos é "uma voz livre que pretende materializar a ação da `big band` e dos que a rodeiam", acrescenta.