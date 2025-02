Orquestra Metropolitana de Lisboa homenageia Carlos Paredes

O concerto realiza-se esta quarta-feira à noite no Teatro São Luiz, em Lisboa, integrado nas comemorações do centenário do nascimento do artista.A Orquestra Metropolitana leva ao palco do São Luiz algumas das músicas que o próprio Carlos Paredes ali tocou em 1992, como por exemplo "Canto do Amanhecer", "Verdes Anos" e "Dança Palaciana”.Este vai ser o primeiro de muitos concertos que vão acontecer ao longo de um ano dedicado a Carlos Paredes.