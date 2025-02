Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins arranca com nova temporada e obras inéditas

Imagem promocional

A Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins vai voltar a partir do próximo domingo com nova temporada, a que deu o nome "Nova Música". Vão ser cinco concertos, em cinco palcos diferentes, na região norte, onde vão ser apresentadas cinco obras inéditas, que no fim vão ainda dar lugar a um sexto espetáculo mais para o final do ano.