Os 100 dias do pontificado do Papa Leão XIV

"A Igreja oferece a todos a riqueza da sua doutrina social para responder a outra revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial, que trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho."

Papa Leão XIV, justificando a escolha do nome, inspirado em Leão XIII, num discurso perante o Colégio Cardinalício

10-05-2025

"Queridos cardeais, vós sois os colaboradores mais próximos do Papa, e isto é de um grande conforto para mim, que aceitei um fardo claramente muito superior às minhas forças, assim como o seria para qualquer outra pessoa."

Idem, ibidem

"No cenário dramático atual de uma III Guerra Mundial em pedaços, como afirmou várias vezes o Papa Francisco, dirijo-me também eu aos grandes do mundo, repetindo o apelo sempre atual: nunca mais a guerra."

No discurso integrado na oração "Regina Caeli" (Rainha do Céu), na Praça de São Pedro

11-05-2025

"O povo quer a paz e eu, com o coração na mão, digo aos dirigentes do povo: encontremo-nos, falemos, negociemos! A guerra nunca é inevitável, as armas podem e devem ser silenciadas, porque não resolvem os problemas, mas aumentam-nos."

Ao discursar na audiência no Vaticano aos representantes das 23 Igrejas Católicas do Oriente

14-05-2025

"Ajudemo-nos uns aos outros, como pedi na noite da minha eleição, para construir pontes, com o diálogo, com o encontro, unindo-nos todos para sermos um só povo sempre em paz."

Numa audiência com membros da Fundação "Centesimus Annus Pro Pontífice"

17-05-2025

"No nosso tempo, ainda vemos demasiada discórdia, demasiadas feridas causadas pelo ódio, a violência, os preconceitos, o medo do diferente, por um paradigma económico que explora os recursos da Terra e marginaliza os mais pobres."

Na homilia da missa de início do Pontificado para que foi eleito há semana e meia pelos cardeais, sucedendo a Francisco

18-05-2025

"Não podemos esquecer os nossos irmãos e irmãs que sofrem por causa das guerras. Em Gaza, as crianças, as famílias, os idosos e os sobreviventes."

Durante a recitação do Regina Coeli após a missa de início do seu pontificado na Praça de São Pedro

18-05-2025

"A nossa oração abraça todos os povos que sofrem por causa da guerra, invocamos coragem e perseverança para todos os que se empenham no diálogo e na busca sincera da paz."

25-05-2025

"Que o espírito de Cristo Ressuscitado abra caminhos de reconciliação onde houver guerra, que ilumine os governantes e lhes dê a coragem de dialogar."

Durante a recitação dominical do "Regina Coeli", na Praça de São Pedro

08-06-2025

"Numa sociedade cada vez mais digital, na qual as tecnologias, embora aproximem pessoas distantes, muitas vezes distanciam as que estão próximas, o desporto valoriza o sentido do corpo, do espaço, do esforço, do tempo real."

15-06-2025

"É urgente enraizar em toda a Igreja uma cultura de prevenção que não tolere qualquer forma de abuso - nem de poder ou de autoridade, nem de consciência, nem espiritual, nem sexual."

21-06-2025

"O meu coração sangra quando penso na Ucrânia, na situação trágica e desumana em Gaza e no Médio Oriente, devastado pela expansão da guerra."

Na assembleia plenária da Reunião das Agências de Ajuda às Igrejas Orientais, na Cidade do Vaticano

26-06-2025

"Desejo exprimir a minha proximidade à Ucrânia atormentada, às crianças, aos jovens, aos idosos e, de uma forma especial, às famílias que choram os seus entes queridos."

Ao receber no Vaticano um grupo de fiéis da Igreja Greco-Católica Ucraniana

28-06-2025

"Estamos a assistir com desespero ao uso iníquo da fome como arma de guerra. Matar pessoas à fome é uma forma muito barata de fazer guerra."

Numa mensagem à 44.ª conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em Roma

30-06-2025

"De todos os lados, a injustiça, as violações do direito internacional e dos direitos dos povos, as graves desigualdades e a ganância que as alimenta estão a gerar desflorestação, poluição e perda de biodiversidade."

02-07-2025

"Ver sem passar adiante, parar as nossas corridas agitadas, deixar que a vida do outro, seja ele quem for, com as suas necessidades e sofrimentos, nos parta o coração; isso torna-nos próximos uns dos outros, gera uma autêntica fraternidade, derruba muros e barreiras."

13-07-2025

"Mais uma vez, peço o fim imediato da barbárie desta guerra e uma resolução pacífica para o conflito."

No final da oração do Angelus - em Castel Gandolfo, onde passa as férias de verão -, dias depois da morte de três pessoas num ataque israelita à única igreja católica da Faixa de Gaza

20-07-2025

"Entre os muitos desafios que o nosso mundo enfrenta atualmente, incluindo os conflitos armados generalizados, as divisões entre os povos e os desafios da migração forçada, os esforços para promover a não-violência são mais necessários do que nunca."

26-07-2025

"Vivemos hoje numa nova cultura, profundamente moldada e construída com e pela tecnologia. Cabe-nos a nós, a vós, garantir que essa cultura se mantém humana."

Durante a primeira missa para influenciadores digitais católicos organizada no Vaticano

29-07-2025

"Reflitam sobre a vossa maneira de viver e busquem a justiça para construir um mundo mais humano, sirvam os pobres e, assim, deem testemunho do bem que sempre gostaríamos de receber dos nossos semelhantes."

No Jubileu da Juventude, em Roma

02-08-2025

"Aspirem a grandes coisas, à santidade, onde quer que estejam. Não se conformem com menos. Assim verão crescer a cada dia a luz do Evangelho, em vocês mesmos e ao seu redor."

Na missa de encerramento do Jubileu dos Jovens, em Roma

03-08-2025

"Estamos com os jovens de Gaza, Estamos com os jovens da Ucrânia. Sois o sinal de que é possível um mundo diferente, onde os conflitos não se resolvem com armas, mas com diálogo."

Idem, ibidem