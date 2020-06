"Os Lusíadas" declamados por inteiro neste "Dia de Portugal"

Neste Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o actor António Fonseca abraça este desafio do tamanho de uma epopeia e vai declamar "Os Lusíadas" de fio a pavio.Dez cantos, 1102 estrofes e muitas horas a ler a epopeia de Portugal escrita por Luíz Vaz de Camões. Uma tarefa que o autor levou quatro anos para se preparar.Tudo para seguir através da internet no facebook Youtube do Teatro Nacional Dona Maria II, a partir das 10 da manhã desta quarta-feira.





Jornalista Marta Pacheco.