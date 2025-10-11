Os Lusíadas em árabe. Uma nova perspetiva para o clássico português

por Cristina Borges - Antena 1

Fotos: Abdejalili Larbi - DR

O Tunisino Abdejalili Larbi, professor, e tradutor na Universidade Nova de Lisboa, tomou em suas mãos a obra máxima do poeta luso Luís de Camões - Os Lusíadas - e decidiu traduzir para árabe esta obra.

Abdejalili Larbi, que fez os seus estudos no Instituto Camões, refere que este desafio nem por isso foi mais fácil para ele. Mas quis dar a conhecer a 400 milhões de árabes, um dos maiores poetas portugueses e a história de Portugal.
Tudo começou quando aceitou a proposta da editora de apresentar o livro na Expo Dubai.

Os Lusíadas, agora em árabe, foi  apresentado, ontem, em Lisboa, pela primeira vez, no Instituto Camões, numa conferência intitulada: "Os Lusíadas em árabe: uma nova perspectiva para o clássico português".

Abdejalili Larbi projeta num futuro próximo traduzir para o árabe o escritor José Luis Peixoto e um dicionário de Arabe-Português.
