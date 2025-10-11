Cultura
Os Lusíadas em árabe. Uma nova perspetiva para o clássico português
Fotos: Abdejalili Larbi - DR
O Tunisino Abdejalili Larbi, professor, e tradutor na Universidade Nova de Lisboa, tomou em suas mãos a obra máxima do poeta luso Luís de Camões - Os Lusíadas - e decidiu traduzir para árabe esta obra.
Tudo começou quando aceitou a proposta da editora de apresentar o livro na Expo Dubai.
Os Lusíadas, agora em árabe, foi apresentado, ontem, em Lisboa, pela primeira vez, no Instituto Camões, numa conferência intitulada: "Os Lusíadas em árabe: uma nova perspectiva para o clássico português".
Abdejalili Larbi projeta num futuro próximo traduzir para o árabe o escritor José Luis Peixoto e um dicionário de Arabe-Português.