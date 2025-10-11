Os Lusíadas em árabe. Uma nova perspetiva para o clássico português

Abdejalili Larbi, que fez os seus estudos no Instituto Camões, refere que este desafio nem por isso foi mais fácil para ele. Mas quis dar a conhecer a 400 milhões de árabes, um dos maiores poetas portugueses e a história de Portugal.

Tudo começou quando aceitou a proposta da editora de apresentar o livro na Expo Dubai.





Os Lusíadas, agora em árabe, foi apresentado, ontem, em Lisboa, pela primeira vez, no Instituto Camões, numa conferência intitulada: "Os Lusíadas em árabe: uma nova perspectiva para o clássico português".

Abdejalili Larbi projeta num futuro próximo traduzir para o árabe o escritor José Luis Peixoto e um dicionário de Arabe-Português.