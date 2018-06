Os maiores sucessos dos The Killers no terceiro dia de festival

Lusa30 Jun, 2018, 09:25 | Cultura

Cinco anos depois do último concerto em Portugal, a banda de Las Vegas, que entrou em palco pelas 21:15, apostou num alinhamento carregado de êxitos antigos, apesar de ter editado um álbum novo no ano passado.

"Conhecem esta? Provem-no", desafiou o expressivo vocalista Brandon Flowers, levando os presentes a entoar "Runaway" a plenos pulmões.

O mesmo aconteceu com músicas como "Somebody told me", "Spaceman", "Smile like you mean it", "Read my mind" e "When we were young" que arrancaram manifestações mais efusivas do público.

A dada altura, Brandon Flowers disse ao baterista Rooney Vannucci que "as pessoas estiveram à chuva e ainda estão aqui", como que lembrando que aquele público merecia que dessem tudo em palco.

Isto porque, na parte final do concerto da banda que os antecedeu no Palco Mundo, os Xutos & Pontapés, choveu copiosamente na `cidade do rock`, no Parque da Bela Vista.

Como em qualquer concerto de um cabeça de cartaz num festival, houve `encore`. A banda saiu de palco momentaneamente, o público pediu que voltasse, mas não muito porque as luzes não se apagaram.

A questão `Are we human?` [Somos humanos?, em português] deu o mote para a reentrada em palco e para um final de concerto com dois dos temas mais marcantes da banda: "Human" e "Mr. Brightside".

Esta última começou com uma versão mais lenta, como uma espécie de ensaio, para a versão original, bem mais ritmada.

No final, o agradecimento de Brandon Flowers, que durante várias músicas tocou num teclado que estava colocado atrás de uma espécie de `néon` do símbolo do masculino.

Já com o vocalista fora de palco, foi a vez do baterista se chegar à frente e agradecer ao público, que decidiu presentear com um "bouquet de madeira", constituído por três baquetas.

Apesar de serem os cabeça de cartaz de hoje, os The Killer não foram os últimos a atuar no Palco Mundo.

Pelas 23:20 entrou em cena a dupla britânica de música eletrónica The Chemical Brothers, também velha conhecida do público português. Pelas 00:45 de hoje, mantinham-se em frente ao Palco Mundo milhares de pessoas.

Aliás, na sexta-feira, o dia no Palco Mundo foi preenchido por bandas que já passaram várias vezes por Portugal e pelos Xutos.

Ao final do dia passaram por lá os britânicos James, velhos conhecidos do público português, que fizeram questão de tocar sucessos antigos como "Sometimes", "Born of frustration" e "Laid".

Embora prejudicados por alguns problemas de som, deixaram o público rendido, com Tim Booth a descer várias vezes do palco para a plateia.

Na sexta-feira atuaram no Rock in Rio Lisboa, noutros palcos, artistas e bandas como Manel Cruz, Capitão Fausto, Nástio Mosquito. O dia ficou também marcado pelo evento revivalista "Revenge of the 90`s", que ao início da noite ocupou o Music Valley com música da década de 1990, numa festa que durou até cerca das 02:00 de hoje.

Até às 00:45 de hoje, a organização não tinha divulgado o número de pessoas que estiveram no Parque da Bela Vista. Nos dois primeiros dias desta edição, no sábado e no domingo passados, registaram-se 71 mil e 85 mil espectadores, respetivamente.