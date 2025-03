Óscar brasileiro soube a pouco

EPA

As restantes nomeações para esta obra brasileira acabaram por sair de Hollywood de mãos a abanar, entre elas a atriz Fernanda Torres.



O correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro, Pedro Sá Guerra, registou a desilusão e alguma revolta por parte dos brasileiros, apesar de um resultado inédito nos Óscares.



O filme "Anora" foi o vencedor da noite, com cinco troféus, incluindo melhor filme, melhor realizador e melhor actriz principal para Mikey Madison.



"O Brutalista" conquistou três óscares, com destaque para Adrien Brody como melhor actor principal.