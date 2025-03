Óscares. Anora é o Melhor Filme e conquista cinco estatuetas

Sean Baker venceu quatro Óscares pelo filme - um recorde. Para lá de Melhor Filme, o cineasta foi vitorioso nas categorias de Melhor Realizador, Melhor Argumento Original e Melhor Edição. Mickey Madison venceu o prémio de Melhor Atriz, onde também concorria Fernanda Torres por "Ainda Estou Aqui".



Adrien Brody venceu o Óscar de Melhor Ator pelo seu papel em "O Brutalista".



"Ainda Estou Aqui" de Walter Salles deu o Óscar de Melhor Filme Internacional ao Brasil.





O realizador do filme brasileiro dedicou a vitória a Eunice Paiva, a mulher que tem a sua vida adaptada na longa-metragem.







"No Other Land", filme sobre a ocupação israelita numa região da Palestina, venceu Melhor Documentário na 97.ª edição dos prémios da Academia de Cinema norte-americana. Já "The Only Girl in the Orchestra" venceu Melhor Curta-Metragem Documental.



"O Brutalista" venceu Melhor Direção de Fotografia.







Kieran Culkin venceu o primeiro Óscar da noite em Ator Secundário. O ator foi premiado pelo papel em "A Verdadeira Dor". Zoe Saldana venceu o Óscar de Melhor Atriz Secundária por "Emilia Pérez"



O Óscar de Melhor Guarda-Roupa foi para "Wicked", assim como o de Direção de Arte. Já Melhor Caracterização vai para "A Substância".



"El Mal" rendeu o Óscar de Melhor Canção Original a "Emilia Pérez". Em Melhor Banda Sonora, ganhou "O Brutalista".







"Duna: Parte Dois" venceu o Óscar de Melhor Som e o Óscar de Melhor Efeitos Especiais.



"Flow: À Deriva" venceu o Óscar de Melhor Longa-Metragem Animada. Filme da Letónia foi feito num software gratuito.



Na Curta-Metragem Animada, o vencedor foi "In the Shadow of the Cypress". "I'm Not a Robot", venceu Melhor Curta-Metragem em Imagem Real.







"O Brutalista" obteve três Óscares. "Wicked", "Duna: Parte Dois" e "Emilia Pérez" conseguiram dois Óscares.



A cerimónia foi apresentada pelo comediante Conan O'Brien. A abertura foi protagonizada por Cynthia Erivo e Ariana Grande, num medley das canções de "Wicked".