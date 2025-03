Óscares são entregues este domingo com filme "Emilia Pérez" mais nomeado e criticado

Na 97.ª edição dos Óscares, o musical "Emilia Pérez", do francês Jacques Audiard, soma 13 nomeações -- um recorde para um filme em língua não inglesa -, mas caiu em popularidade, por causa de mensagens antigas da atriz espanhola Karla Sofía Gascón, na rede social X, consideradas racistas e homofóbicas.

O filme, produzido pela Netflix e premiado em Cannes em 2024, foi ainda criticado pela forma como representou a comunidade trans, ao contar a história de um chefe de um cartel mexicano de droga que fez uma transição de género.

A imprensa norte-americana dá conta que Karla Sofía Gascón, a primeira atriz trans a ser nomeada para os Óscares, estará presente na cerimónia, ao fim de semanas de silêncio e de ausência na entrega de outros prémios de Hollywood.

"Emilia Pérez" está indicado, entre outros, para Melhor Filme, Filme Internacional, Realização, Direção de Fotografia, Atriz Principal, para Karla Sofía Gascón, e Atriz Secundária, para Zoe Saldaña.

Com dez nomeações cada figuram "O Brutalista", drama de Brady Corbet, e "Wicked", musical de Jon M. Chu, ambos a disputarem prémios nas mesmas categorias, como Melhor Filme, Montagem e Banda Sonora Original.

Para o Óscar de Melhor Filme estão nomeados "Anora", "O Brutalista", "A Complete Unknown", "Conclave", "Duna: Parte Dois", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "A Substância", "Wicked" e "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Nesta categoria, apenas um filme é realizado por uma mulher, com Coralie Fargeat a assinar "A Substância".

"Ainda estou aqui", do brasileiro Walter Salles, soma três nomeações para os Óscares, para Melhor Filme, Filme Internacional, em língua não inglesa, e Melhor Atriz Principal, pela interpretação de Fernanda Torres, já premiada nos Globos de Ouro.

"Ainda Estou Aqui" remete para o período da ditadura militar do Brasil (1964-1985), recuperando a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva. Fernanda Torres contracena com o ator Selton Mello.

Para Melhor Atriz Principal, além de Karla Sofía Gascón e Fernanda Torres estão nomeadas Cynthia Erivo ("Wicked"), Mikey Madison ("Anora") e Demi Moore ("A Substância").

Na representação masculina em papéis principais, o Óscar é disputado entre Adrien Brody ("O Brutalista"), Timothée Chalamet ("A Complete Unknown"), Colman Domingo ("Sing Sing"), Ralph Fiennes ("Conclave") e Sebastian Stan ("O Aprendiz").

Para o Óscar de Melhor Filme Internacional estão nomeados "Ainda estou aqui" (Brasil), "Emilia Pérez" (França), "A rapariga da agulha", de Magnus von Horn (Dinamarca), "A semente do figo sagrado", do iraniano Mohammad Rasoulof (Alemanha), e o filme de animação "Flow - À Deriva", de Gints Zilbalodis (Letónia).

Destaque ainda para a nomeação do filme "No other land", filme coletivo feito por ativistas e cineastas israelitas e palestinianos, sobre a ocupação por Israel de territórios palestinianos, para o Óscar de Melhor Documentário em Longa-Metragem.

Para Melhor Filme de Animação estão nomeados "Wallace & Gromit: A vingança das Aves", filme dos estúdios Aardman no qual participa o animador português Emanuel Nevado, "Flow -- À Deriva", "Divertida-mente 2", "Memórias de um Caracol" e "O Robot Selvagem".

A cerimónia de hoje é apresentada pelo comediante Conan O`Brien.