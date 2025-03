Óscares são entregues este domingo. Conheça os nomeados

A cerimónia de entrega dos Óscares realizar-se-á na madrugada do dia 2 de março e será conduzida pelo apresentador Conan O’Brien. A RTP 1 vai emitir, em exclusivo, a cerimónia as partir das 00h00. Conheça aqui os nomeados:

Nomeados para melhor Filme:

A Complete Unknown 7.6 A Substância 7.3 Ainda Estou Aqui 8.4 Anora 7.7 Conclave 7.4 Dune: Parte Dois 8.5 Emilia Pérez 5.5 Nickel Boys 7.1 O Brutalista 7.7 Wicked 7.6

Nomedadas para melhor Atriz:

Nomedados para melhor Ator:

Nomedadas para melhor Atriz Secundária:

Nomedados para melhor Ator Secundário:

Nomeações por filme:

À frente, com um recorde de nomeações, está o musical espanhol “Emilia Pérez”, que concorre em 13 categorias. Neste filme de comédia com crime, destaca-se Karla Sofía Gascón, nomeada para melhor atriz.

Segue-se “O Brutalista” e “Wicked”, com dez nomeações cada. “A Complete Unknown” e “Conclave” estão nomeados em oito categorias.

Todos os cinco filmes vão competir por melhor filme com “Anora”, “Dune: Parte Dois”, “Ainda Estou Aqui”, “Nickel Boys” e “A Substância”.

O filme "O Brutalista" é o preferido, estando nomeado nas categorias principais, nomeadamente melhor filme, melhor ator (Adrien Brody), melhor secundário e melhor realizador.

Nomeados para melhores atores estão ainda Demi Moore, em “A Substância”; Timothé Chalamet como Bob Dylan em “A Complete Unknown”; Ralph Fiennes, em “Conclave”; Mikey Madison em “Anora”; Colman Domingo em “Sing Sing” e Sebastian Stan, em “The Apprentice”.

A grande surpresa vai para o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", com várias nomeações, incluindo melhor filme. A protagonista Fernanda Torres está nomeada para melhor atriz. No total, o filme conta com três nomeações.

Melhor filme: A Complete Unknown

A Substância

Ainda Estou Aqui

Anora

Conclave

Dune: Parte Dois

Emilia Pérez

Nickel Boys

O Brutalista

Wicked Melhor atriz: A Substância

Ainda Estou Aqui

Anora

Emilia Pérez

Wicked Melhor ator: A Complete Unknown

Conclave

O Brutalista

Sing Sing

The Apprentice - A História de Trump Melhor atriz secundária: A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

O Brutalista

Wicked Melhor ator secundário: A Complete Unknown

A Verdadeira Dor

Anora

O Brutalista

The Apprentice - A História de Trump Melhor Realização: James Mangold - A Complete Unknown

Coralie Fargeat - A Substância

Sean Baker - Anora

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Brady Corbet - O Brutalista Melhor Argumento Original: A Substância

A Verdadeira Dor

Anora

O Atentado de 5 de Setembro

O Brutalista Melhor Argumento Adaptado: A Complete Unknown

Conclave

Emília Pérez

Nickel Boys

Sing Sing Melhor Filme Internacional: A Rapariga da Agulha (Dinamarca)

A Semente do Figo Sagrado (Alemanha)

Ainda Estou Aqui (Brasil)

Emília Pérez (França)

Flow - À Deriva (Letónia) Melhor Filme de Animação: Divertida-Mente 2

Flow - À Deriva

Memórias de Um Caracol

Robot Selvagem

Wallace & Gromit: A Vingança das Aves Melhor Documentário: Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane Melhor Fotografia: Dune: Parte 2

Emília Pérez

Maria

Nosferatu

O Brutalista Melhor Edição: Anora

Conclave

Emília Pérez

O Brutalista

Wicked Melhor Banda Sonora Original: Conclave

Emília Pérez

O Brutalista

Robot Selvagem

Wicked Melhor Canção Original: "The Journey" - As Mulheres do Batalão 6888

"Never Too Late" - Elton John

"El Mal" - Emília Pérez

"Mi Camino" - Emília Pérez

"Like a Bird" - Sing Sing Melhor Cenografia: Conclave

Dune: Parte 2

Nosferatu

O Brutalista

Wicked Melhor Guarda-Roupa: A Complete Unknown

Conclave

Gladiador II

Nosferatu

Wicked Melhor Maquilhagem e Cabelo: A Different Man

A Substância

Emília Pérez

Nosferatu

Wicked Melhores Efeitos Visuais: Alien: Romulus

Better Man

Dune: Parte 2

O Reino do Planeta dos Macacos

Wicked Melhor Som: A Complete Unknown

Dune: Parte 2

Emília Pérez

Robot Selvagem

Wicked Melhor Curta de Ação: A Lien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Men Who Could Not Remain Silent Melhor Curta Animação: Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck! Melhor Documentário (Curta): Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Fontes: IMDB; Oscars.org