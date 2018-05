Partilhar o artigo "Painéis de S. João". Obra de Júlio Pomar no Cinema Batalha está a ser recuperada Imprimir o artigo "Painéis de S. João". Obra de Júlio Pomar no Cinema Batalha está a ser recuperada Enviar por email o artigo "Painéis de S. João". Obra de Júlio Pomar no Cinema Batalha está a ser recuperada Aumentar a fonte do artigo "Painéis de S. João". Obra de Júlio Pomar no Cinema Batalha está a ser recuperada Diminuir a fonte do artigo "Painéis de S. João". Obra de Júlio Pomar no Cinema Batalha está a ser recuperada Ouvir o artigo "Painéis de S. João". Obra de Júlio Pomar no Cinema Batalha está a ser recuperada