Disponível para consulta em https://paineissvicente.mnaa.gov.pt/, o sítio sobre este conjunto icónico da pintura antiga portuguesa foi hoje apresentado na Fundação Millennium bcp, em Lisboa, mecenas do projeto cujas conclusões serão conhecidas num congresso científico previsto para junho do próximo ano, segundo o responsável pela coordenação, o historiador Joaquim Oliveira Caetano.

De acordo com o historiador, o sítio estará "em permanente construção e atualização de novos documentos" sobre a História, exames e análises, imagens, estudo e conservação, selecionados entre milhares que foram elaborados por especialistas ao longo de quase sete anos de trabalho.

"Não conheço nenhum outro caso no mundo que suscite discussões tão acaloradas como este" conjunto de pinturas do século XV atribuídas a Nuno Gonçalves, autoria de que disse não ter dúvidas.

O coordenador do projeto e ex-diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), de cujo acervo a obra faz parte, acrescentou que "este sítio é uma porta de entrada para o projeto e a história dos painéis" cujo percurso, após a descoberta, "reflete um interesse inusitado por uma obra que fez dela um símbolo nacional".

Além da participação de conservadores-restauradores do MNAA, fazem parte deste projeto especialistas contratados especificamente para esta intervenção, contando ainda com o apoio técnico do Laboratório José de Figueiredo e do Laboratório Hércules da Universidade de Évora.