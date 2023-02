Pampilhosa da Serra retrata cabra serrana em mural de Bordalo II

"A ideia é que num concelho de serra, como o nosso, podermos ter também arte urbana subscrita e assinada por um artista de reconhecido mérito nacional", salientou hoje à agência Lusa o presidente da autarquia, Jorge Custódio.

O mural, que ficou concluído esta semana, situa-se na zona central da vila, numa área que foi recentemente alvo de requalificação.

Segundo Jorge Custódio, a "ideia foi claramente levar para o centro da vila o que poderá ser uma referência em termos de arte plástica e arte urbana".

"Não querendo perder o filão condutor de continuarmos a afirmarmo-nos enquanto serranos, quisemos preservar neste mural o que é mais identificativo para nós: a cabra, que é o animal que mais representa estes terrenos bravios e serranos e que continua a ser uma mais-valia comercial e endógena", sublinhou.

O autarca considerou que o trabalho de Bordalo II constitui "mais um motivo de visita" ao concelho da Pampilhosa da Serra, ao passo que fica "no percurso turístico de todos os fiéis seguidores deste artista plástico".

O trabalho do artista português está inserido no projeto "Big Trash Animals" (Grandes Animais do Lixo) que Bordalo II tem levado a cabo um pouco por todo o país e pelo mundo, constituído por retratos de animais em vias de extinção ou emblemáticos de cada região, feitos com aquilo que os põe em risco e destrói, como plástico ou outros detritos.

"Esta cabra é um animal que coabita no território de Pampilhosa da Serra e que serve como exemplo para a preservação e respeito pelas espécies locais", frisou à Lusa.

Bordalo II concluiu também esta semana a elaboração de dois murais dedicados ao burro mirandês, no Parque Ibérico Natureza e Aventura (PINTA), no concelho de Vimioso, distrito de Bragança, inserido no mesmo projeto.