Panteão Nacional vai deixar de receber eventos festivos

Vai ser publicado na próxima semana o novo Regulamento de Utilização de Espaços, nos serviços dependentes da Direção-geral do Património Cultural.



Com mais regras e limitações, este novo Regulamento terá em atenção a diversidade dos espaços que existem no Mosteiro da Batalha e no Mosteiro dos Jerónimos.



Sobre o Mosteiro dos Jerónimos, outro Monumento declarado Panteão Nacional, o ministro da Cultura sublinha que a regulamentação é mais complexa, uma vez que os túmulos encontram-se "não apenas na nave da Igreja, mas também nos claustros".



O objetivo é limitar a utilização. O custo será elevado.