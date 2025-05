Paolo Marinou-Blanco filmou sobre o direito a viver e a morrer em "Sonhar com Leões"

"Sonhar com Leões" é uma comédia negra sobre Gilda, uma mulher com uma doença terminal que, depois de várias tentativas de suicídio, se inscreve num programa de uma empresa clandestina para morrer. É lá que conhece Amadeu, que trabalha numa funerária, deprimido e a sofrer de insónia crónica.

Depois de passarem por vários testes e exercícios e de descobrirem o esquema fraudulento da empresa, Gilda e Amadeu decidem procurar uma alternativa para a eutanásia, rumando a Espanha.

O filme, rodado em Portugal e em Espanha, é descrito como uma tragicomédia romântica e surreal sobre a vida e o direito à morte.

Sendo uma narrativa de ficção, "Sonhar com Leões" toca em histórias pessoais e familiares do realizador, nomeadamente a morte do pai, já abordada na primeira longa-metragem "Goodnight Irene" (2008), e a atual condição física e de saúde da mãe.

"Esse agravamento da minha mãe em vida traz à tona esta questão: O que é que torna a vida merecedora de ser vivida? Quais os requisitos para dizer que quero estar aqui?", pergunta Paolo Marinou-Blanco, filho de pai português e mãe grega, e que atualmente vive entre Portugal e os Estados Unidos.

A personagem Gilda, interpretada pela atriz brasileira Denise Fraga, hermética, irónica e determinada, é inspirada na mãe do realizador.

Amadeu, encarnado pelo ator João Nunes Monteiro, personaliza um episódio pessoal de Paolo Marinou-Blanco, que passou por "um período de insónia muito agravada", durante o qual parecia viver num limbo entre sonho e realidade.

"Subitamente, a experiencia do meu pai, da minha mãe e a minha, e o tema da eutanásia, juntaram-se todos, de uma certa forma, e eu percebo na pele que viver deveria ser uma escolha e não uma obrigação. Não deveria ser uma prisão", sublinhou Paolo Marinou-Blanco.

Recorrer ao humor e à comédia para falar de morte reflete a maneira do realizador ver o mundo: "Abordar certas coisas através do drama é capaz de ser óbvio. E eu sempre tentei resistir às coisas com as quais não concordo ou que doem demasiado, através do humor. A comédia é sempre uma forma de coragem".

A narrativa faz uma breve referência ao título "Sonhar com Leões", numa cena em que Gilda lê um excerto do romance "O Velho e o Mar", de Ernest Hemingway.

"É uma imagem de paz do protagonista [do livro], que estava na marinha mercante quando era jovem e passou pela costa de África e viu uma família de leões a brincar. (..) Para mim parecia uma imagem solitária de paz e de felicidade, de normalidade, num mundo em que essas sensações estão completamente ausentes. Que é o caso do filme. E [é] onde a Gilda conseguiria chegar", disse.

Paolo Marinou-Blanco gostava que "Sonhar com Leões" fosse recebido pelo público "como um ponto de partida para debate" sobre o direito à eutanásia, sobre "questões que não têm em conta o bem-estar das pessoas, mitos urbanos sobre o Estado não ter de ajudar, falta de informação" e para lançar um debate "sobre se isto é uma postura humana de uma sociedade".

Entre "Goodnight Irene" e "Sonhar com Leões", Paolo Marinou-Blanco trabalhou nos Estados Unidos como produtor e argumentista profissional: "Escrevi filmes de ação, `thrillers` e de espionagem históricos. Gosto desse tipo de escrita, mas há condicionamentos comerciais ou de contratação que não dão toda a liberdade. É uma das enormes vantagens do sistema europeu, tens toda a liberdade que queres".

Atualmente reparte a vida profissional entre os Estados Unidos e Portugal, onde está a consolidar a produtora de cinema e televisão Darya Films, que cofundou com a produtora Filipa Vala e com a qual coproduziu "Sonhar com Leões".

"Comparando com os Estados Unidos, é uma dádiva trabalhar na Europa e em Portugal", disse o realizador, sublinhando que do outro lado do Atlântico, o país está "super-desmoralizado" com o segundo mandato presidencial de Donald Trump.

"Há muita depressão e tem levado a produções americanas a saírem dos Estados Unidos, mas isto começou antes do Trump. Tenho amigos americanos que se vão mudar para Budapeste, porque tem um bom `cash rebate` [incentivo financeiro à produção]", afirmou.

Enquanto "Sonhar com Leões" chega aos cinemas, Paolo Marinou-Blanco tem em desenvolvimento vários projetos, entre os quais "Alegria", uma comédia satírica sobre a crise de habitação e lares de idosos.