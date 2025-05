Parcerias entre Capicua e Gisela João e Stereossauro com Carlão marcam Festa do Avante!

A festa do Avante!, que marca a rentrée política do Partido Comunista Português (PCP), realiza-se nos dias 05, 06 e 07 de setembro, na Quinta da Atalaia, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, e terá também espetáculos de Ana Lua Caiano, DJ Ride, Linda Martini, Pedro Joia, Vitorino Salomé, Paulo de Carvalho, e Tó Trips & Fake Latinos, revelou o partido em comunicado.

A Brigada Víctor Jara vai celebrar 50 anos num espetáculo com o coletivo Segue-me à Capela, enquanto o tradicional concerto sinfónico de abertura será este ano dedicado aos 80 anos do fim da II Guerra Mundial.

Gisela João também dará um espectáculo seu dedicado às canções de Abril.

Ainda entre os artistas nacionais, os nomes divulgados hoje pelo PCP incluem um concerto de Luísa Basto com Jorge Lomba, e as presenças dos Fogo Fogo, Diego El Gavi e Bdjoy & Zimbora Band.

O concerto de A Garota Não terá convidados especiais que a organização ainda não divulga.

Nos artistas internacionais, encontram-se os Crying Uncle Bluegrass Band (EUA), Dead Fish (Brasil), Fermin Muguruza (País Basco, Espanha), Gotopo (Venezuela), Mariana Aydar (Brasil), Mário Lucio & Pan African Band (Cabo Verde), Selma Uamusse (Moçambique), Skaparapid (Espanha), Potato (País Basco, Espanha) e Yacumenza Candombe Banda (Uruguai).

De acordo com o PCP, terão lugar mais de 60 concertos, além de outros eventos culturais, como peças de teatro, cinema, mostras de artes plásticas, e atividades para crianças, entre outras.