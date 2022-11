Parque da Bela Vista. Pede-se Festivais de Música amigos dos moradores

Foto - Arlinda Brandão

No Parque da Bela Vista, há um grupo de moradores vizinhos com queixas sobre estragos e prejuízos com a realização dos Festivais de música neste espaço verde que fica várias semanas com restrições ao acesso público. Uma das maiores críticas tem a ver com o ruído.