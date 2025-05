Foto: António Antunes - RTP

A Feira do Livro de Lisboa está de regresso entre os dias 4 e 22 de junho. No Parque Eduardo VII estarão 350 pavilhões com quase mil marcas editoriais. A Feira atinge assim a capacidade máxima, em termos de participantes e aposta na acessibilidade para os visitantes.

A programação conta já com dois mil eventos marcados entre sessões de autógrafos e apresentações de livros.



Para os mais novos, será possível pernoitar no recinto da feira numa iniciativa com o nome "Acampar com Histórias".