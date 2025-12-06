Parques de Sintra volta a ser a "Melhor Empresa do Mundo em Conservação"

A distinção foi anunciada este sábado, no Bahrein, na gala dos denominados "óscares do turismo", coincidindo com os 30 anos da classificação da Paisagem Cultural de Sintra pela UNESCO.





Para o presidente do Conselho de Administração, João Sousa Rego, esta distinção é “motivo de orgulho” e reforça a responsabilidade da empresa num contexto de “alterações climáticas, de forte pressão turística e de expectativas crescentes por parte de quem nos visita”. “Temos de continuar a investir na conservação de longo prazo, na gestão sustentável dos fluxos de visitantes e na melhoria contínua da experiência de quem nos visita e de quem aqui trabalha”, afirmou. Responsável pela gestão de um conjunto de monumentos e paisagens entre os mais visitados do país — incluindo os Palácios Nacionais da Pena, de Sintra e de Queluz, o Palácio de Monserrate, o Convento dos Capuchos e o Castelo dos Mouros, a Parques de Sintra-Montes da Lua (PSML) , volta a ver reconhecida a excelência do seu trabalho num ano em que completa 25 anos de atividade.









“Este resultado pertence, antes de mais, às equipas da Parques de Sintra — a quem cuida das florestas, a quem recebe os visitantes, a quem guia, estuda, restaura, planeia, comunica e garante a operação diária deste território tão exigente. Mas pertence também aos nossos acionistas públicos e aos parceiros com quem trabalhamos lado a lado.” O responsável sublinhou ainda o papel das equipas e dos parceiros institucionais no percurso da PSML.“Este resultado pertence, antes de mais, às equipas da Parques de Sintra — a quem cuida das florestas, a quem recebe os visitantes, a quem guia, estuda, restaura, planeia, comunica e garante a operação diária deste território tão exigente. Mas pertence também aos nossos acionistas públicos e aos parceiros com quem trabalhamos lado a lado.”

Um trabalho permanente com olhos no futuro



Já com o olhar nos próximos 25 anos, a empresa quer manter Sintra “um lugar vivo, habitado, visitado e estudado”, encarando o turismo “não como um fim em si mesmo, mas um instrumento para cuidar melhor do património, da paisagem e da comunidade”. As prioridades definidas passam pela adaptação às alterações climáticas, valorização da biodiversidade, digitalização “inteligente” dos serviços e uma ligação ainda mais estreita à comunidade local.





Criada em 2000, na sequência da classificação da Paisagem Cultural de Sintra pela UNESCO, a PSML é uma empresa de capitais exclusivamente públicos que não recorre ao Orçamento do Estado, financiando a conservação e a gestão do património através de receitas de bilheteira, lojas, cafetarias e aluguer de espaços.



Nos últimos dez anos, as áreas sob a sua gestão receberam cerca de 25 milhões de visitas.





A distinção agora anunciada soma-se a um histórico de vitórias consecutivas nos WTA e consolida o estatuto internacional da PSML na conservação patrimonial.