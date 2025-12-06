Cultura
Parques de Sintra volta a ser a "Melhor Empresa do Mundo em Conservação"
E vão 13 anos seguidos. A empresa Parques de Sintra conquista, uma vez mais, o prémio de "Melhor Empresa do Mundo em Conservação" dos World Travel Awards.
A distinção foi anunciada este sábado, no Bahrein, na gala dos denominados "óscares do turismo", coincidindo com os 30 anos da classificação da Paisagem Cultural de Sintra pela UNESCO.
Responsável pela gestão de um conjunto de monumentos e paisagens entre os mais visitados do país — incluindo os Palácios Nacionais da Pena, de Sintra e de Queluz, o Palácio de Monserrate, o Convento dos Capuchos e o Castelo dos Mouros, a Parques de Sintra-Montes da Lua (PSML), volta a ver reconhecida a excelência do seu trabalho num ano em que completa 25 anos de atividade.
Para o presidente do Conselho de Administração, João Sousa Rego, esta distinção é “motivo de orgulho” e reforça a responsabilidade da empresa num contexto de “alterações climáticas, de forte pressão turística e de expectativas crescentes por parte de quem nos visita”. “Temos de continuar a investir na conservação de longo prazo, na gestão sustentável dos fluxos de visitantes e na melhoria contínua da experiência de quem nos visita e de quem aqui trabalha”, afirmou.
O responsável sublinhou ainda o papel das equipas e dos parceiros institucionais no percurso da PSML.
“Este resultado pertence, antes de mais, às equipas da Parques de Sintra — a quem cuida das florestas, a quem recebe os visitantes, a quem guia, estuda, restaura, planeia, comunica e garante a operação diária deste território tão exigente. Mas pertence também aos nossos acionistas públicos e aos parceiros com quem trabalhamos lado a lado.”
“Este resultado pertence, antes de mais, às equipas da Parques de Sintra — a quem cuida das florestas, a quem recebe os visitantes, a quem guia, estuda, restaura, planeia, comunica e garante a operação diária deste território tão exigente. Mas pertence também aos nossos acionistas públicos e aos parceiros com quem trabalhamos lado a lado.”
Um trabalho permanente com olhos no futuro
Já com o olhar nos próximos 25 anos, a empresa quer manter Sintra “um lugar vivo, habitado, visitado e estudado”, encarando o turismo “não como um fim em si mesmo, mas um instrumento para cuidar melhor do património, da paisagem e da comunidade”.As prioridades definidas passam pela adaptação às alterações climáticas, valorização da biodiversidade, digitalização “inteligente” dos serviços e uma ligação ainda mais estreita à comunidade local.
Criada em 2000, na sequência da classificação da Paisagem Cultural de Sintra pela UNESCO, a PSML é uma empresa de capitais exclusivamente públicos que não recorre ao Orçamento do Estado, financiando a conservação e a gestão do património através de receitas de bilheteira, lojas, cafetarias e aluguer de espaços.
Nos últimos dez anos, as áreas sob a sua gestão receberam cerca de 25 milhões de visitas.
Nos últimos dez anos, as áreas sob a sua gestão receberam cerca de 25 milhões de visitas.