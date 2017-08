Partitura original da canção "Eleanor Rigby" dos Beatles vai a leilão

Lusa 21 Ago, 2017, 16:55 | Cultura

Paul Fairweather, da leiloeira Omega Auctions, disse à BBC que estão a contar com "licitações ferozes de várias partes do globo" para a aquisição do documento manuscrito pelo produtor da banda de Liverpool, George Martin, e assinado pelo músico Paul McCartney, que escreveu a letra.

Do leilão de setembro da leiloeira especializada em artigos ligados à banda de "Yellow Submarine" vai também constar um documento de propriedade de uma campa com o nome Eleanor Rigby, localizada perto do sítio onde Paul McCartney e John Lennon se conheceram quando adolescentes, e uma bíblia datada de 1899 com o nome de Rigby.

No passado, McCartney negou que a inspiração para o título da canção viesse do nome da campa, embora admitisse a possibilidade de o nome ter sido memorizado de forma subconsciente.

A venda conjunta dos bens trata-se de uma "incrível coincidência", afirmou Fairweather.

A canção "Eleanor Rigby", com o verso de abertura "Ah, look at all the lonely people", foi lançada no disco "Revolver", de 1966, mas também enquanto `single` a par de "Yellow Submarine".

Em 2008, um documento de 1911 com dados sobre a identidade de Eleanor Rigby foi leiloado por perto de 125 mil euros.