Partilhar o artigo Passados 14 anos estreia o segundo filme dos ``The Incredibles`` Imprimir o artigo Passados 14 anos estreia o segundo filme dos ``The Incredibles`` Enviar por email o artigo Passados 14 anos estreia o segundo filme dos ``The Incredibles`` Aumentar a fonte do artigo Passados 14 anos estreia o segundo filme dos ``The Incredibles`` Diminuir a fonte do artigo Passados 14 anos estreia o segundo filme dos ``The Incredibles`` Ouvir o artigo Passados 14 anos estreia o segundo filme dos ``The Incredibles``