Passos Manuel reforça oferta de cinema com mais duas sessões semanais

Em comunicado hoje enviado à Lusa pelo programador de cinema do Passos Manuel, Miguel Mesquita, pode ler-se que o ciclo terá sessões às quintas-feiras à noite, pelas 21:30, e uma matiné ao sábado, pelas 17:30.

A primeira é dedicada à Nova Hollywood, ao `neo noir` e à vaga independente dos anos 1990, nota o programador, e a sessão de sábado "aos clássicos do `studio system` que o ousaram subverter".

O objetivo é programar filmes que abrem o espaço "aos riscos comerciais de uma programação na intersecção entre o `mainstream` e a contracultura", procurando distinguir esta de outras ofertas de cinema na cidade.

Estas sessões juntam-se a outros ciclos programados no espaço, casos do Passos no Escuro, dedicado ao cinema de terror e de culto, e o BADLANDS, sobre música, além da programação de vários festivais da cidade, com destaque para o Porto/Post/Doc, que regressa em novembro.

Segundo Miguel Mesquita, o programa visa resgatar a história do próprio Passos Manuel, cujo Cine-Estúdio foi inaugurado em 1971, já então dedicado ao cinema de autor e independente.

"Com o `Era uma vez no Passos`, procuramos honrar o legado histórico desta sala, propondo títulos que evocam este seu espírito original (alguns dos quais podem ter sido exibidos naqueles anos formativos), saltando para a frente e para trás no tempo e nas eras do cinema, nesta procura e definição de um cânone, associado a um modo de ver e viver o cinema à Passos Manuel", pode ler-se no comunicado.

A sessão inaugural do "Era uma vez no Passos" está marcada para 10 de setembro, pelas 21:30, com "Taxi Driver", que se estreou há 50 anos pela mão de Martin Scorsese, a partir de um guião de Paul Schrader e ajudou a celebrizar o ator Robert de Niro, aqui como o taxista e depois vigilante Travis Bickle.

Em julho, o promotor António Guimarães, conhecido por `Becas`, anunciou que ia sair da gerência do espaço, que explorava há 22 anos, e passá-lo a pessoas que têm por objetivo prosseguir a missão que atualmente cumpria.

Pelo Passos Manuel, além das festas e `clubbing`, têm passado vários festivais de cinema da cidade, como o BEAST, o Porto/Post/Doc, o Queer Porto e o Porto Femme, entre outros, mas também ciclos programáticos regulares, como o Passos no Escuro, artes performativas, sessões do FITEI Digital e do Festival Mula.

O espaço, na Rua Passos Manuel, junto à entrada do Coliseu do Porto, é concessionado por essa sala de espetáculos, e alberga a pista de dança, o auditório e um bar.