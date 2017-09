Paul Auster na "shortlist" do Booker Prize deste ano

RTP13 Set, 2017, 16:09 / atualizado em 13 Set, 2017, 16:58 | Cultura

Além de Paul Auster, integram a shortlist deste ano Emily Fridlund (“History of Wolves”), Mohsin Hamid (“Exit West”), Fiona Mozley (“Elmet”), George Saunders (“Lincoln in the Bardo”) e Ali Smith (“Autumn”).



“Muitas questões expostas. Muitos problemas estimulantes explorados”, é assim que a presidente do júri, Lola Young, se refere às obras finalistas num vídeo disponível na página oficial do The Man Booker Prizes.O vencedor do The Man Booker Prize será anunciado a 17 de outubro.



“Eles [os candidatos] estão realmente a esticar os limites sobre o que significa ser um escritor e o que diz o romance sobre o que o mundo é nos dias de hoje”, refere Lila Azam Zanganeh, escritora franco-iraniana, membro do júri do Booker deste ano.



“4 3 2 1”, de Paul Auster, trata a vida de Archibald Isaac Ferguson, nascido em 1947. A vida deste protagonista vai passar “por quatro caminhos ficcionais independentes e simultâneos”. No fundo, a vida de “quatro rapazes que são o mesmo rapaz”.



Emily Fridlund, com “History of Wolves”, conta a vida de Linda, de 14 anos, que vive numa comunidade que está a morrer, sendo ela e os seus pais praticamente os únicos habitantes. Um dia, chega uma família ao lado oposto do lago onde vive e com quem se começa a relacionar. Paul Auster, um escritor com décadas de carreira e dezenas de livros, é o finalista mais conhecido desta shortlist. Marcou presença no último domingo no Festival Internacional de Cascais.



“Exit West” é o título da obra de Mohsin Hamid, que trata um romance a acontecer entre Saeed e Nadia numa cidade absorvida por refugiados. Os dois tentam encontrar o seu lugar no meio de uma guerra iminente.



Com “Elmet”, Fiona Mozley faz um “comentário lírico à sociedade inglesa contemporânea, tratando a vida de uma família em condições precárias, bem como uma exploração profunda de até onde a relação entre pai e filho pode ir”.



“Lincoln in the Bardo”, de George Saunders, é um thriller que explora “a morte, o luto e o significado profundo e as possibilidades da vida”.



Por último, Ali Smith, com “Autumn”, aborda um “mundo cada vez mais limitado e exclusivo (...) o que são a riqueza e o valor”.



O júri é composto pela presidente Lola Young, antiga professora de Estudos Culturais na Universidade de Middlesex e responsável máxima da Greater London Authority, Lila Azam Zanganeh, Sarah Hall, Tom Phillips e Colin Thubron.