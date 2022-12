Paula Hawkins, a escritora inglesa que gosta de escrever thrillers esteve em Lisboa, na Comic Con, para um encontro com os leitores. A escritora inglesa veio apresentar o livro mais recente ''Um Fogo Lento''.



É da autora o livro ''A rapariga no comboio'', um dos livros mais lidos de Paula Hawkins que inspirou o filme com o mesmo nome e que fez, também, sucesso no cinema.