“Paula Rego: Mudam-se as histórias, mudam-se os estilos”

A mostra, comissariada pela curadora e coordenadora da programação e conservação da Casa das Histórias Paula Rego, Catarina Alfaro, apresenta pinturas e desenhos, sobre diferentes suportes, e também colagens, tapeçaria, serigrafias, água-forte e água-tinta, além de 18 estudos em tinta-da-china, para algumas das pinturas que Paula Rego viria a realizar mais tarde.“Noite” (1954), “Batalha de Alcácer-Quibir” (1966), “O cerco” (1976), “Os Amantes” (1982), “Madame Butterfly” (c. 1985), “Branca de Neve no cavalo do Príncipe”, (1995), “Príncipe Porco e a sua primeira noiva” (2006) são algumas das obras expostas, que provêm da Coleção da Câmara Municipal de Cascais - Fundação D. Luís I - Casa das Histórias Paula Rego, e também de coleções privadas nacionais.A exposição fica patente até 31 de março de 2024.