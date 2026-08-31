Paula Torres de Carvalho vence Prémio Literário Infantojuvenil Manuel Lopes

De acordo com o júri, composto por Germano Almeida, Vera Duarte e Isabel Alçada, a obra "Júlio, o rapaz desaparecido" surpreendeu pela "imaginação e criatividade, para além da consagração de valores sociais".

Segundo a INCM, Paula Torres de Carvalho dedica-se atualmente à realização de biografias e produção de espetáculos relacionados com a história de Cabo Verde.

Iniciou o percurso profissional no jornalismo, nomeadamente no Voz di Povo, o primeiro jornal cabo-verdiano após a independência, na cidade da Praia, onde viveu, além de ter trabalhado no Público, Expresso, RTP, Grande Reportagem e Jornal de Letras.

Com o anúncio na categoria de texto, o Prémio Literário Infantojuvenil Manuel Lopes entra agora na segunda fase, com a fase de candidaturas à vertente de ilustração, que abre na terça-feira e termina a 30 de novembro.

O Prémio Literário Infantojuvenil Manuel Lopes tem um valor monetário de 5.000 euros a repartir em partes iguais pelo escritor e ilustrador, e inclui igualmente a publicação da obra vencedora.

Segundo o regulamento, este prémio é uma iniciativa anual da Imprensa Nacional Casa da Moeda com o Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, para "homenagear a memória do insigne escritor Manuel Lopes [1907-2005], um dos pilares da literatura cabo-verdiana moderna" e também para promover a língua portuguesa e novos autores.

Nas duas edições anteriores foram distinguidos "Nina, Uma história entre a Praia e o Porto" (2024), de Vanda Azuaga Monteiro e Wilson Lopes, e "Onde se meteu o galo depenado de meias chamado Rex?" (2025), de Nathalie Melo, que escreveu e ilustrou.

O prémio literário é aberto a todos os cidadãos cabo-verdianos, que vivam em Cabo Verde ou no estrangeiro, e a cidadãos estrangeiros que residam em Cabo Verde.