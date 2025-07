Pavilhão do Conhecimento celebra 26 anos e abre portas com muita ciência e tecnologia

Muito embora esteja para breve, os visitantes seriam recebidos por robôs, desenvolvidos a partir de um trabalho conjunto entre a Ciência Viva e empresas e instituições do setor tecnológico, o mote está lançado e para este aniversário a presença de robôs torna-se (em parte) realidade no dia 25 de julho.

Ainda não vão ser robôs programados com Inteligência Artificial (IA) a substituir a sua equipa de monitores, mas neste dia aniversário a anfitriã VIVA vai ter companhia.





Robôs, tecnologia e inovação compõem o programa que começa às 10h00 e termina às 18h00.









Uma festa que conta com a presença de Fernando Alexandre, Ministro da Educação, Ciência e Inovação, para celebrar o aniversário do Pavilhão.

Conheça aqui em detalhe o programa deste aniversário em e com ciência e tecnologia.

Quem marcar presença vai poder, ainda, conhecer robôs construídos por estudantes do ensino secundário e universitário, que participaram em concursos nacionais como a RoboCup ou o Festival Nacional de Robótica, testar os circuitos do cérebro ligados à linguagem e mostrar os seus dotes musicais com recurso a IA.E como a barreira linguistica é cada vez menos uma dificuldade, a Presidente da Ciência Viva, Rosalia Vargas, vai dar as boas-vindas em 6 idiomas. Como? Com a ajuda da tecnologia.