Pavilhão do Conhecimento celebra os "adultos há mais tempo"

Idosos? Não, nós queremos ser adultos há mais tempo!



Em 1990, foi proclamado o Dia Internacional das Pessoas Idosas, pela Organização das Nações Unidas. Agora que se celebram os 35 anos da efeméride, a iniciativa promovida no Pavilhão do Conhecimento explora esta vertente no sentido de se repensar o papel desta população na sociedade.





Nesta sessão será apresentado o enquadramento demográfico – do envelhecimento à longevidade populacional –, os enganos da idade cronológica e as oportunidades de envelhecer com a reinvenção dos tempos de vida. Será ainda apresentada a Carta Aberta “Adultos Há Mais Tempo” , a entregar ao presidente da Segurança Social.

"Adultos Há Mais Tempo" é uma celebração e uma oportunidade de testemunhar o valor da idade!





Estão abertas as inscrições para o evento , de entrada gratuita, que começa às 14.00 e termina às 19.30.

Investigadores de instituições científicas nacionais têm a palavra sobre o que significa ser adulto há mais tempo, e os participantes, organizados em mesas de cocriação, refletem sobre os rótulos sociais e os desafios de envelhecer da melhor forma. E do ponto de vista da Biologia e da Neurologia? O que terão estas áreas do conhecimento a dizer sobre como acontece o envelhecimento e quais as suas variantes.