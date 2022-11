PCP. 25 frases de Jerónimo de Sousa em 18 anos de liderança

"Como cogumelos mais ou menos venenosos e matizados ressurgem os que (...) que pela enésima vez traçam o fim do PCP, dão conselhos aos seus militantes, repetem sentenças até à exaustão (...) Essas profecias, mais ou menos cangalheiras, já tem barbas. E barbas brancas. Mas cuidem-se, desiludam-se em relação a este partido, porque podem pôr as barbas de molho,"

Jerónimo de Sousa, único candidato à liderança do PCP, no primeiro discurso perante o XVII Congresso do partido, a decorrer em Almada

27-11-2004

"Perdi a voz, mas não perdi a esperança."

Antes de abandonar um debate na RTP-1, logo a seguir ao intervalo, com os líderes do PSD, PS, CDS-PP e BE por se encontrar afónico

15-02-2005

"É tempo de o primeiro-ministro [José Sócrates] perceber que já não pega quando apela aos sacrifícios e à compreensão de todos os portugueses, enquanto permite que um punhado de nababos amassem fortunas colossais."

09-09-2007

"Afinal a crise não é para todos, é para quem trabalha, vive da sua reforma, pensão ou pequeno rendimento. Para os `senhores` é a vara larga e muitos deles deviam era estar presos, tendo em conta aquilo que fizeram na banca e em termos de corrupção."

04-07-2009

"Não seremos governo a qualquer preço, por meros arranjos e acordos artificiais a pensar mais nas postas e nas pastas que na política a concretizar."

06-09-2009

"É preferível a luta e o protesto do que a paz dos cemitérios."

Sobre medidas de austeridade apresentadas pelo Governo de José Sócrates

13-05-2010

"O PS é um pouco um partido intermitente, quando está no poder ou próximo de o ser usa muito a rosa, quando está na oposição e distante do poder usa o punho."

11-09-2011

"Os portugueses sabem hoje e por experiência própria quanto valem as palavras de Passos [Coelho] e [Paulo] Portas. Duram tanto como a manteiga em focinho de cão."

28-02-2015

"O Governo [de coligação PSD/CDS-PP] foi uma autêntica fábrica de pobres em Portugal."

Jerónimo de Sousa

20-05-2015

"O PS só não forma Governo se não quiser."

10-10-2015

"Ninguém pense que o PCP poderia funcionar como peninha no chapéu. [A solução governativa] resultou de uma conjuntura muito concreta, que acho que não é repetível."

Quando questionado sobre a hipótese de haver no futuro uma maioria absoluta do PS

Antena 1, 08-06-2017

"Obviamente, não se pode estar bem com Deus e com o diabo ao mesmo tempo, independentemente de quem seja o diabo."

Renascença/Público, 01-02-2018

"Não há nenhum avanço, nenhuma medida positiva, nenhuma conquista nesta nova fase da vida política nacional que não tenha a marca do PCP."

11-11-2018

"Não vou calçar as pantufas, vou continuar como militante, como a pessoa que sou, a ajudar o meu partido. Continuarei a ser comunista."

Lusa, 02-03-2019

"Não me surpreende aquele estilo [de André Ventura, candidato presidencial do Chega], descontando as encenações e o mau ator de teatro que seria, que vive de proclamações, mas proclamações com um sentido preocupante, na medida em que já vimos este filme aqui há 40 e tal anos e lutámos muito para que isso não se repita."

Referindo-se ao regime fascista do Estado Novo

07-01-2011

"É a substituição do capitalismo pelo socialismo que, no século XXI, continua inscrita como uma possibilidade real e como a mais sólida perspetiva de evolução da humanidade."

15-04-2021

"No bife do lombo dos interesses do capital o PS não toca e alinha com PSD, CDS-PP e seus sucedâneos."

19-09-2021

"Porque havíamos de ser penalizados [nas eleições legislativas de 30 de janeiro]? Por fazer bem ao povo?"

Lusa, 31-12-2021

"Quando um homem perde os bens, perde pouco. Quando perde a dignidade, perde muito. Quando perder a coragem, perde tudo."

Na primeira reação ao resultado das eleições legislativas, em que o PS vence as eleições com maioria absoluta

30-01-2022

"Somos o Partido Comunista Português a quem os momentos bons não descansam e os momentos maus não fazem desanimar."

Numa referência aos 100 anos de história do partido

19-02-2022

"O PCP não apoia a guerra [na Ucrânia]. Isso é uma vergonhosa calúnia. O PCP tem um património inigualável na luta pela paz. O PCP não tem nada a ver com o Governo russo e o seu Presidente."

No comício comemorativo do 101.º aniversário do PCP, no Campo Pequeno

06-03-2022

"A Festa do Avante! não é o que pintam. Insisto nisto: é uma festa da paz, não é uma festa da guerra!"

02-09-2022

"Isto é quase um desabafo pessoal, os meus camaradas perdoar-me-ão, mas tive sempre esta ideia: ninguém é insubstituível. (...) A lei da vida não perdoa a ninguém."

Lusa, 22-10-2022

"Em relação à solução quero dizer que houve uma ampla convergência, não quero dizer unanimidade porque o rigor dos números nesta matéria é importante, mas uma ampla convergência em relação à solução. (...) O Comité Central resolveu concordar comigo em termos de substituição na tarefa aplaudindo-me quatro minutos de pé."

No final da reunião do Comité Central, sobre a escolha de Paulo Raimundo para secretário-geral do PCP

06-11-2022

"Disse `até amanhã` ontem [sábado] no Comité Central, mas com a convicção de que vou de consciência tranquila porque saio como entro, no plano económico e financeiro, independentemente da atribuição de esta ou daquela subvenção, que não é para mim."

Idem, ibidem