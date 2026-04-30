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Peça teatral "Clube dos Poetas Mortos" vende mais de 28 mil bilhetes antes de entrar em palco

Peça teatral "Clube dos Poetas Mortos" vende mais de 28 mil bilhetes antes de entrar em palco

A peça "Clube dos Poetas Mortos" é já um sucesso de bilheteira. Antes mesmo da estreia, que acontece esta noite, a peça teatral já vendeu já mais de 28 mil bilhetes. Encenada por Helder Gamboa "Clube dos Poetas Mortos" retrata a vida num colégio interno dos Estados Unidos, onde a “Tradição, Disciplina, Honra e Excelência” são os pilares de um ensino rígido e espartilhado.

RTP Antena 1 /
Foto: imagem promocional Teatro da Trindade

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Esta história comovente, com um título que ressoa no imaginário de várias gerações, fala-nos de emancipação, amizade, sonho, perda e sobe hoje ao palco do Teatro da Trindade INATEL.

Ana Laura – RTP Antena 1

O espetáculo sucesso de bilheteira, tem esgotado praticamente todas as sessões inicialmente previstas, até ao início de agosto, o que levou a organização a prolongar até 20 de dezembro.

Para já, de quarta-feira a sábado, às nove da noite e ao domingo, e às quatro e meia da tarde no Teatro da Trindade, mas vai depois em digressão para o resto do país.

“Clube dos poetas mortos”, em português, com Diogo Infante e Virgílio Castelo, entre outros atores.

Esta é a terceira encenação internacional da obra.
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