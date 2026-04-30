Cultura
Peça teatral "Clube dos Poetas Mortos" vende mais de 28 mil bilhetes antes de entrar em palco
A peça "Clube dos Poetas Mortos" é já um sucesso de bilheteira. Antes mesmo da estreia, que acontece esta noite, a peça teatral já vendeu já mais de 28 mil bilhetes. Encenada por Helder Gamboa "Clube dos Poetas Mortos" retrata a vida num colégio interno dos Estados Unidos, onde a “Tradição, Disciplina, Honra e Excelência” são os pilares de um ensino rígido e espartilhado.
Esta história comovente, com um título que ressoa no imaginário de várias gerações, fala-nos de emancipação, amizade, sonho, perda e sobe hoje ao palco do Teatro da Trindade INATEL.
O espetáculo sucesso de bilheteira, tem esgotado praticamente todas as sessões inicialmente previstas, até ao início de agosto, o que levou a organização a prolongar até 20 de dezembro.
Para já, de quarta-feira a sábado, às nove da noite e ao domingo, e às quatro e meia da tarde no Teatro da Trindade, mas vai depois em digressão para o resto do país.
Esta é a terceira encenação internacional da obra.
Para já, de quarta-feira a sábado, às nove da noite e ao domingo, e às quatro e meia da tarde no Teatro da Trindade, mas vai depois em digressão para o resto do país.
“Clube dos poetas mortos”, em português, com Diogo Infante e Virgílio Castelo, entre outros atores.