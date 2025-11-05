Pedro Duarte dá pelouro da Cultura do Porto a eleito do PS Jorge Sobrado

De acordo com fonte da campanha eleitoral de Pedro Duarte, o convite endereçado ao eleito pelo PS, quarto na lista encabeçada por Manuel Pizarro, foi aceite e este vai ficar no executivo como vereador independente.

À Lusa, Pedro Duarte explicou hoje ter ouvido a comunidade cultural da cidade "em inúmeros encontros, formais e informais, ao longo da campanha eleitoral e depois da sua eleição", e ter sido "sensível" aos seus "apelos" de que Sobrado seria a pessoa indicada para este pelouro.

O novo presidente da Câmara do Porto, que em agosto garantiu que ficaria com o pelouro da Cultura para si próprio, referiu hoje que sempre reconheceu Jorge Sobrado "como um dos nomes mais indicados para liderar esta pasta", acrescentando que "reúne todas as características de personalidade e experiência para honrar a continuidade da revitalização cultural da cidade do Porto".

Para o presidente eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL, a escolha de Jorge Sobrado "representa a valorização da competência, da experiência e do serviço à cidade acima de qualquer pertença partidária".

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, o PS elegeu seis mandatos (Manuel Pizarro, Fernando Paulo, Francisca Carneiro Fernandes, Jorge Sobrado, Jorge Garcia Pereira e Marta Sá Lemos), os mesmos da coligação PSD/CDS-PP/IL.

Além de Pedro Duarte, a coligação elegeu mais cinco vereadores: Catarina Araújo (CDS-PP), Gabriela Queiroz (PSD), Rodrigo Passos (PSD), Hugo Beirão Rodrigues (IL) e Matilde Gouveia Rocha (IL).

O Chega conseguiu eleger um vereador, Miguel Corte-Real.

Jorge Sobrado, licenciado em Ciências da Comunicação, foi diretor do Museu e Bibliotecas do Porto entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2024, cargo que deixou para assumir a vice-presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Antes, entre 2017 e 2021, foi vereador com o pelouro da Cultura da Câmara de Viseu, onde trabalhava desde 2013, como adjunto do então presidente da autarquia, o social-democrata António Almeida Henriques (1961-2021).

Em 2013, aquando da eleição do executivo liderado pelo independente Rui Moreira, o pelouro da Cultura da Câmara do Porto foi atribuído a Paulo Cunha e Silva. Após a sua morte, em 2015, Rui Moreira passou a deter este pelouro, que acumula, atualmente, com os pelouros da Economia e dos Transportes.

A tomada de posse do novo executivo está marcada para o final da tarde, no Mosteiro de São Bento da Vitória, após ter prometido ser "um novo líder para o Norte de Portugal".