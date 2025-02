Pedro Sobral vai ser distinguido com Medalha de Mérito Cultural - Ministra

"O Ministério da Cultura vai atribuir a Medalha de Mérito Cultural a Pedro Sobral", afirmou Dalila Rodrigues durante uma conferência de imprensa de apresentação das Bolsas de Criação Literária, em que recordou o trabalho que estava a desenvolver neste âmbito com a APEL.

Segundo fonte oficial do Ministério da Cultura, a cerimónia vai ter lugar na Feira do Livro de Lisboa, que decorre de 04 a 22 de junho, no Parque Eduardo VII, em data ainda a anunciar.

Pedro Sobral era administrador das Edições Gerais do Grupo LeYa, tendo sido nomeado em 2021 presidente da APEL, cargo que ocupou até à morte, no qual procurou sempre dinamizar o setor livreiro, não só na organização das feiras do livro de Lisboa, para as quais trabalhou de modo a atrair cada vez mais público, mas também na luta pela sobrevivência das livrarias durante a pandemia e por medidas como a criação do cheque-livro.

O presidente da Leya morreu na manhã de 21 de dezembro de 2024, aos 51 anos, na sequência de um atropelamento por uma viatura ligeira, na Avenida da Índia, em Lisboa, onde circulava de bicicleta.

Licenciado em Economia e em Ciência Política pela Universidade Católica de Lisboa, frequentou o Programa de Gestão Geral na Harvard Business School, nos Estados Unidos, antes de iniciar um percurso pela área financeira e de consultoria, no âmbito do qual foi nomeado, em 2004, diretor de Marketing e Vendas no Grupo Almedina.

Em 2008, entrou no Grupo Leya, como diretor de Marketing e Conteúdo Digital, passando mais tarde a coordenador da Divisão Editorial e, por fim, administrador das Edições Gerais do grupo.

Foi nomeado presidente da APEL em 2021, depois de três anos como vice-presidente.

A Medalha de Mérito Cultural é o principal galardão atribuído pelo responsável pela área governativa da Cultura, com o objetivo de distinguir pessoas singulares e coletivas, portuguesas ou estrangeiras, pela sua dedicação ao longo do tempo a atividades de ação ou de divulgação cultural.

A concessão da medalha é acompanhada da emissão de um diploma, no qual constam os atos praticados pelo galardoado.