Pedrógão Grande estreia festival de cinema de terror Castelo Horror

A primeira edição do Castelo Horror Film Fest terá dez dias, com uma programação que se cruzam com a celebração do Halloween e o Dia do Bolinho - ou Pão por Deus - e que, além de cinema de género, vai ter `workshops`, atividades ligadas à maquilhagem e efeitos especiais, performances e experiências temáticas.

A iniciativa partiu de Todd Farmer e Ita Kennedy, casal norte-americano que escolheu Pedrógão Grande para viver. Foram eles que lançaram à Câmara Municipal a proposta para o festival, explicou à agência Lusa a vereadora da Cultura, Ana Soraia Gomes.

"O Todd foi ator em Hollywood e a Ita é argumentista. A ideia é colocar Pedrógão Grande no mapa pelos filmes de terror. Como na zona centro não existe nada [do género] e como precisamos de combater a sazonalidade, decidimos abraçar este projeto e criar o Castelo Horror Film Festival, que se vai realizar de 23 de outubro a 01 de novembro".

O festival exibirá cinco filmes de terror na Casa da Cultura, "Jason X", "Resident evil", "Obsession", "Backrooms" e "Send help", além de duas sessões para crianças, "Uma família assustadora" e "Frankie e os monstros".

Em paralelo, uma tenda no Jardim da Devesa receberá as restantes atividades, num programa que termina no dia 01 de novembro com "um desfile do horror, com várias associações envolvidas".

"Queremos valorizar e mostrar a cultura de Pedrógão Grande e promover esta diversidade cultural, estimulando o diálogo intergeracional, através de uma iniciativa diferenciadora e inclusiva", salientou.

Num concelho onde 20% da população é estrangeira, o município pretende envolver esses habitantes na vida da comunidade através do festival, bem como "as pessoas da terceira idade, quer as escolas e também pessoas com algum tipo de deficiência".

"Todos juntos queremos criar este festival e ajudá-lo a crescer", afirma Ana Soraia Gomes, que reconheceu a ambição do Castelo Horror Film Festival.

Segundo a vereadora, a intenção é a de, nos próximos anos, fazer crescer o festival e alargar a programação ao castelo onde vivem os dois norte-americanos, na aldeia de Valongo.

"Este novo festival tem como objetivo ser um dos maiores do país e também abrir portas além-fronteiras, nomeadamente para Hollywood. A ideia é trazer cá atores de Hollywood nos próximos anos", revela Ana Soraia Gomes.

A vereadora disse mesmo que a intenção é "crescer e colocar o festival de Pedrógão Grande ao nível de Fantasporto".

"É essa a nossa grande ambição", concluiu.