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Pedrógão Grande estreia festival de cinema de terror Castelo Horror

Pedrógão Grande estreia festival de cinema de terror Castelo Horror

 Um novo festival de cinema de terror arranca no dia 23 em Pedrógão Grande, numa organização do município e de dois norte-americanos residentes no concelho, que ambicionam fazer um evento com a relevância do Fantasporto.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Divulgação

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A primeira edição do Castelo Horror Film Fest terá dez dias, com uma programação que se cruzam com a celebração do Halloween e o Dia do Bolinho - ou Pão por Deus - e que, além de cinema de género, vai ter `workshops`, atividades ligadas à maquilhagem e efeitos especiais, performances e experiências temáticas.

A iniciativa partiu de Todd Farmer e Ita Kennedy, casal norte-americano que escolheu Pedrógão Grande para viver. Foram eles que lançaram à Câmara Municipal a proposta para o festival, explicou à agência Lusa a vereadora da Cultura, Ana Soraia Gomes.

"O Todd foi ator em Hollywood e a Ita é argumentista. A ideia é colocar Pedrógão Grande no mapa pelos filmes de terror. Como na zona centro não existe nada [do género] e como precisamos de combater a sazonalidade, decidimos abraçar este projeto e criar o Castelo Horror Film Festival, que se vai realizar de 23 de outubro a 01 de novembro".

O festival exibirá cinco filmes de terror na Casa da Cultura, "Jason X", "Resident evil", "Obsession", "Backrooms" e "Send help", além de duas sessões para crianças, "Uma família assustadora" e "Frankie e os monstros".

Em paralelo, uma tenda no Jardim da Devesa receberá as restantes atividades, num programa que termina no dia 01 de novembro com "um desfile do horror, com várias associações envolvidas".

"Queremos valorizar e mostrar a cultura de Pedrógão Grande e promover esta diversidade cultural, estimulando o diálogo intergeracional, através de uma iniciativa diferenciadora e inclusiva", salientou.

Num concelho onde 20% da população é estrangeira, o município pretende envolver esses habitantes na vida da comunidade através do festival, bem como "as pessoas da terceira idade, quer as escolas e também pessoas com algum tipo de deficiência".

"Todos juntos queremos criar este festival e ajudá-lo a crescer", afirma Ana Soraia Gomes, que reconheceu a ambição do Castelo Horror Film Festival.

Segundo a vereadora, a intenção é a de, nos próximos anos, fazer crescer o festival e alargar a programação ao castelo onde vivem os dois norte-americanos, na aldeia de Valongo.

"Este novo festival tem como objetivo ser um dos maiores do país e também abrir portas além-fronteiras, nomeadamente para Hollywood. A ideia é trazer cá atores de Hollywood nos próximos anos", revela Ana Soraia Gomes.

A vereadora disse mesmo que a intenção é "crescer e colocar o festival de Pedrógão Grande ao nível de Fantasporto".

"É essa a nossa grande ambição", concluiu. 

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