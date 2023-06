Pedrógão Grande quer criar "um dos maiores festivais literários em Portugal"

"É nossa ambição criar um dos maiores festivais literários em Portugal. Acho que vamos conseguir com este cartaz. Arriscámos e creio que temos um cartaz forte e ambicioso", disse hoje a vereadora da Cultura da Câmara de Pedrógão Grande.

Dora Rodrigues, que apresentou o festival em Leiria, avançou que Miscellanea surge "com o intuito de promover o território, de baixa densidade, promover Pedrógão Grande não só entre os pares, mas também noutros concelhos, no país e, quem sabe no mundo".

Nesta primeira edição, o lote de convidados inclui os escritores José Milhazes, Mário Augusto, Milu Loureiro, André Madaleno, João Reis, Isabel Ricardo, João Gouveia Monteiro, Raul Minh`alma, Lurdes Breda, Sofia Souto Moniz, Carolina Pascoal, José Fanha e Pedro Chagas Freitas.

São eles que serão os protagonistas das apresentações de livros, conversas, conferências, oficinas, sessões de autógrafos e de contos.

A programação reparte-se pela Casa da Cultura, a Biblioteca Municipal, o Centro de Interpretação Turística e Jardim da Devesa, e ???inclui ainda cinema, concertos, teatro, dança, magia, envolvendo os músicos José Rebola e Alex Lima, os atores Filipe Lima, Daniela Claro, Joana Biscaia, Jaime Monsanto, o realizador Luís Porto, o mágico Telmo Melo, os bailarinos Raquel Santos e João Fanha, entre outros.

O evento, que vai buscar o nome ao livro "Miscellanea", publicado originalmente em 1629, "uma obra histórica de Miguel Leitão de Andrada, um escritor de Pedrógão Grande", pretende ser "uma miscelânea de artes e cultura num mesmo festival", descreveu.

Reavivar a tradição cultural de Pedrógão Grande, uma "vila literária de exceção", é também uma das ambições e, por isso, nesta primeira edição relembram-se duas das várias personalidades das letras ligadas ao território, Gabriel de Magalhães e frei Luís de Granada.

"Pedrógão Grande é berço e fonte de inspiração para poetas e escritores que marcaram a literatura e a história de Portugal e do mundo: Fernão de Oliveira, Miguel Leitão de Andrada, Luís Vaz de Camões, frei Luís de Granada, frei Luís de Sousa, Gabriel de Magalhães e Roberto Pedroso das Neves, todos se inspiraram em Pedrógão Grande", recordou Dora Rodrigues.

Na abertura de Miscellanea, no dia 21, há duas conferências em destaque: uma subordinada ao tema `O padre Gabriel de Magalhães, a grande viagem e aventura de Pedrógão Grande a Pequim`, tendo como orador "o professor, poeta, sinólogo e tradutor, António Graça de Abreu"; a segunda subordinada a "Frei Luís de Granada, mestre de espiritualidade", com os oradores Rui Carlos Antunes e Almeida Lopes, avançou a vereadora.

Segundo Dora Rodrigues, o festival "é mais um contributo" para "virar a página" depois dos incêndios de 2017.

"Se formos ao Google e pusermos `Pedrógão Grande`, aparece logo a referência aos incêndios. Ninguém esquece, nem ninguém pretende esquecer", afirmou.

Mas, agora, a intenção é "dar a conhecer este potencial através do turismo, da EN2 e também da literatura".

"Temos de seguir em frente e virar a página", concluiu a vereadora.

