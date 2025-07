"Pelo cuidado da criação". Vaticano cria oração especial pelo meio ambiente

"Esta nova missa indica o reconhecimento da Igreja das sérias ameaças que as mudanças climáticas causadas pelo homem representam", disse à Reuters o padre jesuíta Bruce Morrill, especialista em liturgia católica na Universidade Vanderbilt, nos EUA.









"A justiça ambiental não é uma preocupação abstrata ou secundária, mas um dever que nasce da fé" escreveu o Papa Leão XIV na mensagem para o próximo Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, celebrado a 1 de setembro.

, ao lado de celebrações por colheitas, pela paz ou pelo fim de desastres naturais. Vaticano sublinha que esta nova celebração se insere num esforço mais amplo da Igreja Católica, com 1,4 mil milhões de membros em todo o mundo, para enfrentar de forma ativa as alterações climáticas.O falecido Papa Francisco foi o primeiro pontífice a abraçar explicitamente o consenso científico sobre o aquecimento global, tendo apelado à redução das emissões de carbono e à implementação do Acordo de Paris de 2015.No mesmo contexto,, denunciando o impacto histórico da exploração de recursos e da poluição nas regiões mais pobres.No mesmo texto, o Santo Padre lamenta que a natureza se tenha tornado "uma moeda de troca", sujeita a políticas e práticas que privilegiam o lucro em detrimento das pessoas e do planeta.Enquanto isso,, às portas da Amazónia, uma das zonas mais afetadas pela crise ambiental.