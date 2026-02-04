Pelo menos 12 equipamentos da rede de teatros e cineteatros foram afetados

Num balanço sobre o impacto do temporal nos espaços culturais da RTCP, o Ministério da Cultura dá conta de danos e programação suspensa no Teatro José Lúcio da Silva e no Teatro Miguel Franco, ambos em Leiria, e no Teatro Stephens, na Marinha Grande, também naquele distrito.

Nos teatros de Leiria, foram identificadas infiltrações e danos estruturais em vidros, ar condicionado, enquanto no teatro da Marinha Grande há vidros partidos, infiltrações e "parte da cobertura da caixa de palco está inutilizada".

Ainda na região centro, há informações de entrada de água e infiltrações no Teatro Académico Gil Vicente (Coimbra), assim como no Teatro Cine de Gouveia (Guarda), em funcionamento, que apresenta infiltrações na entrada e no palco, com "Serviços Municipais a tomar as devidas diligências".

No Cine-Teatro de Estarreja (Aveiro), registaram-se danos no gerador e também em espaços como palco, corredores e cobertura.

Na região norte, o Centro Cultural de Paredes de Coura (Viana do Castelo) está a funcionar, embora tenha "infiltrações e questões estruturais".

Na península de Setúbal, o Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), tem infiltrações e também se registam "questões estruturais", mas o equipamento está em funcionamento. O Teatro Luísa Todi não tem energia elétrica e pondera-se o cancelamento de atividades.

No Alentejo, o Teatro Garcia de Resende (Évora) teve telhas levantadas e "infiltrações no subpalco" e no Centro de Artes e Espetáculos de Portalegre ocorreram "infiltrações estruturais".

Há ainda os casos da Casa da Cultura de Ílhavo (Aveiro), onde foram afetados os painéis de comunicação, e do Teatro Lethes (Faro) que integra a RTCP e que, não tendo sido afetado por este temporal, está encerrado desde novembro por infiltrações no palco.

A RTCP foi criada em 2019 para combater assimetrias regionais no acesso à cultura e conta atualmente com 103 equipamentos culturais.

Leiria, Coimbra e Santarém foram os distritos mais afetados pela passagem da depressão Kristin por Portugal, na semana passada.

No total, morreram dez pessoas na sequência do mau tempo, além de se terem registado centenas de feridos e desalojados.

A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas ao mau tempo e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal. Somaram-se quatro óbitos por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, edifícios de empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Entretanto, o estado do tempo em Portugal continental está a ser afetado pela depressão Leonardo, desde terça-feira e previsivelmente até sábado, prevendo-se chuva persistente e por vezes forte, queda de neve, vento e agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, cheias, derrocadas e acidentes em zonas costeiras, entre hoje e quinta-feira, devido à passagem da depressão Leonardo.